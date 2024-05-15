أغنية بنجيب القرش| دويتو غنائي يجمع بين مصطفى حجاج والمغربي حاتم عمور

أطلق كل من المطرب مصطفى حجاج والفنان المغربى حاتم عمور أغنية دويتو والتي تحمل عنوان "بنجيب القرش"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو.

وتُطرح الأغنية بعد نجاح المنتج هانى محروس ومصطفى حجاج في عدد من الأغاني السابقة، والذي يحرص على تقديمه بشكل مميز لجمهوره، وهى من إخراج حسام الحسينى وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هانى محروس، وظهر بها الثنائى حجاج وعمور بلوك مختلف.

مصطفى حجاج وحاتم عمور

وطرح مؤخرا النجم مصطفى حجاج أغنية "جلد الذات"، من كلمات أحمد شكري، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وحققت نجاحا كبيرا.

كلمات أغنية جلد الذات

وتقول كلمات الأغنية: آه من جَلد الذات طول الليل بالذات، لما دماغك تبدأ تفتح وياك الحكايات لما تبل دموع م البُكا فَرشة نومك وتفكر في حاجات تعباك، مابقاش ليها علاجات آه من واحدة إتنين بليل، آه من تفكير نص الليل آه من كل حكاية إتقفلت بس اتسابلها ديل آه من ذكرى بتنئح، آه من جرح بيفتح آه من ناس سايبانا ولسه فيهم برضو بنسرح ندمك على قرارات غلطك في اختيارات سهران، عَمّال بتلوم نفسك، على كل الغلطات روحك بتروح منك متحسر على إنك ضيعت أجمل وقت ف عمرك، على ناس كانوا فترات مليون ذكرى وألف مكان بيرجعني سنين لزمان بيرجعني اشحت إحساس، مبقاش فِ الإمكان مليون وجعه تهد الحيل وزن همومي ده يملي النيل قلبي معادش قادر ع الشيل .. بياخدني وبيميل .