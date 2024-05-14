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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

التفاصيل الكاملة لفيلم "ريستارت" بمشاركة نجوم الكوميديا

فيلم ريستارت
فيلم ريستارت

ينطلق اليوم تصوير فيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني بالتعاون مع نخبة من نجوم الفن، وذلك حسبما أعلن نجم الجيل منذ ساعات، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، والمقرر عرضه في موسم أفلام صيف 2024.

هنا الزاهد وتامر حسني

هذ الفيلم هو التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، بعد نجاح فيلم بحبك.

كما انضم الفنان عصام السقا لأبطال فيلم الفنان تامر حسني الجديد والذي يحمل عنوان "ري ستارت"، كما أعلن نجم الجيل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تامر حسني وعصام السقا

نشر تامر حسني منشوراً، معلقاً: "فريق الفيلم كل يوم بيكتمل نورت الفيلم يا عصام يا حبيبي نورتوا الفيلم يا احلى فريق بقيادة المخرجه ساره وفيق و بالمناسبه دي هقولكم خبر حصري اول يوم تصوير للفيلم بكرا ان شاء الله دعواتكم".

 

كما يتعاون تامر من خلال الفيلم للمرة الثالثة مع المخرجة سارة وفيق، بعد تحقيقهما نجاح كبير من خلال فيلمي "مش أنا"، عام 2021، وبعده فيلم "تاج" عام 2023.

فيلم ريستارت

واختار تامر حسني الوجوه الجديدة سيد أسامة "ميكا" الذي حقق نجاحًا في رمضان الماضي لينضم إلى فريق الفيلم، ووصفه منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام": "ميكا الوجه الجديد العسل أبو دم خفيف انضم لأسرة فيلم ريستارت". 

تامر حسني وسيد أسامة

أبطال فيلم ريستارت لتامر حسني

فيلم ريستارت ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، ويتعاون فيه تامر حسني مع مجموعة من الفنانين؛ أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، وهو من إخراج سارة وفيق، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد.

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الجريدة الورقية