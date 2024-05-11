السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالركلات الترجيحية.. سبورتينج يخطف بطاقة الصعود من المنصورة للدورة المؤهلة للممتاز

فريق سبورتنج
فريق سبورتنج

حقق فريق سبورتنج السكندري بقيادة أحمد فاروق فوزاً ثميناً على فريق المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدومانى بركلات الترجيح برباعية مقابل ثلاثة عقب التعادل السلبى بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبوت .

دخل فريق سبورتنج اللقاء بتشكيل تكون من: أيمن رجب، عاطف محمود،طارق سيد، مؤمن مهدي،محمد رمضان،محمد السعيد،محمد مجدي،عبدالرحمن مصطفى مروان السيد، رزق عبدالحليم،عبدالرحمن السويسي.

 بينما تكون فريق المنصورة من، مصطفى شيكو، محمد عبدالقادر، أحمد ناصف، مهند رشاد، أحمد الروسي، كريم بدير، محمد أوشا، فكري عابد،محمد عفروتو،إيهاب فؤاد، ضياء السيد.

 بهذه النتيجة يتأهل فريق  سبورتنج للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز مع فريق حرس الحدود ثالث دوري المحترفين، بالاضافة للفائز من منتخب السويس مع كهرباء الاسماعيلية، والفائز من الترسانة مع ديروط.

ويذكر أن المنصوره تأهل عن المجموعة الخامسة بحري بعد منافسة شرسة مع القزازين حتى آخر جولة، أما سبورتينج فتأهل عن المجموعة السادسة بحري بعد منافسة شرسة مع الأوليمبي والهلال المطروحي.

وتقام الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بين الفريق صاحب المركز الثالث بدوري المحترفين، و3 فرق الصاعدين من المباريات الفيصيلة بأوائل المجموعات الست بدوري القسم الثاني.

 

احتفالات لاعبي سبورتنج 
احتفالات لاعبي سبورتنج 

 

 

 

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