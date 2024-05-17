نقيب الفلاحين : سنقاضي صناع عمل مسلسل "البيت بيتي" بسبب التنمر

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان ما جاء في بعض مشاهد حلقات مسلسل البيت بيتي تنمر واساءة لفلاحين مصر "نرفض كل هذه المشاهد التي تسخر من اللهجه الفلاحي وتسيء إلي فلاحين مصر وتسخر من مظهرهم ولهجتهم مما يعتبر احد اشكال التنمر الذي يعد جريمه اخلاقيه يعاقب عليها القانون.

لافتا إلى أن تصوير الفلاحين بشكل منفر أمر غير مقبول ويدل علي عنصريه وجهل ويبعد عن الواقع .

واضاف عبدالرحمن أن النظرة الدونيه للفلاح المصري علي اعتباره اقل منزله من الاخرين هي نظرة استعلاء غير مقبوله تنم عن جهل حقيقي بحقيقة الفلاحين والذين يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري .

وتابع اقول لصناع هذا العمل الذي يسعي لكسب الاموال علي حساب مشاعر الفلاحين ان ابناء الفلاحين هم قيادات في المجتمع المصري ليسوا عبيد يعملون في المنازل وان تصويرهم بهذا الشكل سوف يقابل برد قوي لمقاضاة القائمين علي هذا العمل ومقاطعة كل اعمالهم

واشار ابوصدام إلى اننا سنطالب بوقف هذا العمل احتراما لمشاعر فلاحين مصر وحماية للمجتمع والاسر المصريه من هذه الاعمال المشبوهه وغير الهادفه والتي تساهم في الوقيعه بين فئات المجتمع وتحض علي كراهية الفلاحين وتساعد في بعد الشباب عن مهنة الفلاحه مما يؤثر سلبيا علي تنمية القطاع الزراعي

واكد عبدالرحمن انه يطالب كل الجهات المعنيه بوقف عرض هذا العمل وعدم السماح بعرض الاعمال الساذجه التي تسخر من لهجة أو مظهر اي فئه من فئات المجتمع

كما نطالب القائمين علي هذا العمل بتقديم اعتذار للفلاحين عن المشاهد المسيئه وتقديم شرح وافي لكل المصريين عن الهدف من وراء هذه المشاهد