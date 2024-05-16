الخميس 16 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. المصري يواجه البنك الأهلي .. إنبي ضد فيوتشر في الدوري

مباراة المصري والبنك
مباراة المصري والبنك الأهلي

تستكمل اليوم منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي تشهد إقامة مباراتين نرصد لكم تفاصيلها في السطور التالية:

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الأهلي يتراجع .. ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على سيراميكا

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جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي ..

يستعد فريق المصري البورسعيدي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد البنك الأهلي على ملعب ستاد برج العرب في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة ستنطلق الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أوت تايم سبورت الرياضية.

إنبي ضد مودرن فيوتشر ..

يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إنبي مساء اليوم الخميس على ملعب استاد بتروسبورت لحساب الجولة 23، وستنطلق المواجهة الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة أون تايم سبورت.

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