اليوم.. المصري يواجه البنك الأهلي .. إنبي ضد فيوتشر في الدوري

تستكمل اليوم منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي تشهد إقامة مباراتين نرصد لكم تفاصيلها في السطور التالية:

البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي ..

يستعد فريق المصري البورسعيدي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد البنك الأهلي على ملعب ستاد برج العرب في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة ستنطلق الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أوت تايم سبورت الرياضية.

إنبي ضد مودرن فيوتشر ..

يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إنبي مساء اليوم الخميس على ملعب استاد بتروسبورت لحساب الجولة 23، وستنطلق المواجهة الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة أون تايم سبورت.