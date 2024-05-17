ابو صدام يحذر الفلاحين خط احمر ونرفض التنمر والاساءه لمصر

عبر حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين عن استياءه الشديد عما جاء في بعض مشاهد حلقات مسلسل البيت بيتي وما اعتبره تنمر واساءة لفلاحين مصر ".

نقيب الفلاحين

اكد النقيب " ابو صدام " ان الفلاحين خط احمر نرفض كل هذه المشاهد التي تسخر من اللهجه الفلاحي وتسئي إلي فلاحين مصر وتسخر من مظهرهم ولهجتهم مما يعتبر احد اشكال التنمر الذي يعد جريمه اخلاقيه يعاقب عليها القانون المصري ،لافتا ان تصوير الفلاحين بشكل منفر أمر غير مقبول ويدل علي عنصريه وجهل وبعد عن الواقع.

واضاف عبدالرحمن أن النظرة الدونيه الي الفلاح المصري علي اعتباره اقل منزله من الاخرين هي نظرة استعلاء غير مقبوله تنم عن جهل حقيقي بحقيقة الفلاحين والذين يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري .

وتابع اقول لصناع هذا العمل الذي يسعي لكسب الاموال علي حساب مشاعر الفلاحين ان ابناء الفلاحين هم قيادات في المجتمع المصري ولبسوا عبيد يعملون خدامين في المنازل وان تصويرهم بهذا الشكل سوف يقابل برد قوي لمقاضاة القائمين علي هذا العمل ومقاطعة كل اعمالهم .

واشار ابوصدام اننا سنطالب بوقف هذا العمل احتراما لمشاعر فلاحين مصر وحماية للمجتمع والاسر المصريه من هذه الاعمال المشبوهه وغير الهادفه والتي تساهم في الوقيعه بين فئات المجتمع وتحض علي كراهية الفلاحين وتساعد في بعد الشباب عن مهنة الفلاحه مما يؤثر سلبيا علي تنمية القطاع الزراعي .

واكد عبدالرحمن انه يطالب كل الجهات المعنيه بوقف عرض هذا العمل وعدم السماح بعرض الاعمال الساذجه التي تسخر من لهجة أو مظهر اي فئه من فئات المجتمع.

كما نطالب القائمين علي هذا العمل بتقديم اعتذار للفلاحين عن المشاهد المسيئه وتقديم شرح وافي لكل المصريين عن الهدف من وراء هذه المشاهد.

صرح حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين “للوفد” أن التفاح من الفاكهة مرتفعة الأسعار طوال العام في مصر وارتفع سعره هذه الأيام لقلة المعروض.

لافتا أن التفاح البلدي لا يكفي إحتياجتنا ولا يتناسب مع ذوق كل المستهلكين وسعره اقل من الأنواع المستوردة.

واضاف أبو صدام أن إرتفاع اسعار التفاح يرجع الي استيراد الدولة لمعظم احتياجتنا منه من الخارج ولذا فانه مرتبط بسعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه، والتفاح المحلي اقل جودة واقل سعر من المستورد لان الانواع الممتازة من التفاح تحتاج لنحو 500 ساعة بروده وذلك لا يتوفر في المناخ المصري وان معظم الانواع التي تزرع في مصر احتياجاتها من البرودة قليلة، حيث يحتاج صنف تفاح الانا الاكثر زراعة في مصر الي 400 ساعة برودة.

وأشار ابوصدام أن أشجار التفاح تزهر في شهر مارس وتنضج ثمارها في شهري يونيه ويوليو اما الثمار التي تطرح في شهر مايو فغالبا ما ترش بمواد كيماوية كاسره للسكون