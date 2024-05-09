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الخميس 09 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. حماس تنشر مشاهد لاستهداف آليات وجنود في محور نتساريم

صورة من عملية حماس
صورة من عملية حماس الاستهدافيه

نشرت المقاومة الفلسطينية “حماس” مشاهد لاستهداف جرافة عسكرية جنوب شرق حي الصبرة، ودك قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" والمتوغلة جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون .

وفيما يلي صور من فيديو نشرته المقاومة على صفحاتها:

حزب الله يحرق موقع المالكية ويوقع طاقمه بين قتيل وجريح

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " آلية ‏عسكرية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة ‏وأوقعوا طاقمها بين قتيلٍ ‏وجريح وشوهدت النيران تشتعل فيها، ووثقوا الحدث بصورة لمشهد الموقع وقد نشب فيه حريق بعد استهدافه.‏

 

وقال حزب الله في بيان نشره قبل قليل: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (20:05) من مساء يوم ‌‏الخميس 09-05-2024 ‏ آلية ‏عسكرية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ‏وأوقعوا طاقمها بين قتيلٍ ‏وجريح وشوهدت النيران تشتعل فيها.‏

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