وزارة العمل تنظم ندوتين للتوعية بأهداف السلامة المهنية ومخاطر الحريق بسوهاج

نظمت مديرية العمل بسوهاج ندوتين للتوعية بأهداف السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتعريف بالمخاطر عموماً ومخاطر الحريق بشكل خاص ، وذلك بشركة مصر للبترول ، وشركة ابن سينا فارما للأدوية ، استهدفت الندوتين التوعية بمخاطر الحريق وكيفية تفاديه، والتغيرات المناخية ، والشروط اللازمة لتأمين بيئة العمل ، وفقاً للكتاب الخامس من قانون العمل 12 لسنة 2003 ، والقرار الوزاري رقم 126 لسنة 2003 .

والتعريف بإصابات العمل ، والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية ، وذلك وفقا لخطة التوعية التي تنظمها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ، وضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية لتوعية العاملين بالمنشآت العاملة داخل المحافظة بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل للحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة بما يحقق زيادة الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد القومى ..



وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات ، بتكثيف التوعية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال والمترددين والمنشآت ، وتقليل المخاطر ، وتجنب الحوادث في بيئة العمل ، وخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاج وتشجع على الاستثمار ، وأضاف مدير المديرية ، أن الندوتين نظمها مكتب السلامة والصحة المهنية بوسط سوهاج ، والتى حاضر فيها الكيميائي حسانين ابراهيم ، والكيميائية نهلة هاشم مفتشي السلامة بمكتب وسط سوهاج ، بمشاركة مجموعة من العاملين ومسئولي السلامة بالمنشأتين ، وأفاد أنه سيتم تكثيف الندوات والفعاليات بشكل مستمر لنشر ثقافة السلامة في كافة المنشآت لتجنب حدوث أية أخطار وحوادث تهدد العاملين والمترددين على المنشآت