لاعبة النادي المصري للتجديف تحقق المركز الثاني في بطولة الشراع الدولية بأغادير

تمكنت لاعبة النادي المصري للتجديف وعضو منتخب مصر القومي للشراع، ليلى محمد ضياء الدين، من تحقيق إنجاز مميز في بطولة الشراع الدولية التي أُقيمت في مدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من 7-11 مايو 2024 بعد أن حققت المركز الثاني في البطولة .

تنافست ليلى محمد ضياء الدين مع أفضل اللاعبين العالميين في هذا الحدث الرياضي البارز والذي بلغ اجمال يعدد المتسابقين 64 متسابق، واستطاعت بإبداعها وإتقانها في فنون الشراع أن تحقق المركز الثاني، مما يعد إضافة قيمة للرياضة المصرية وتأكيدا على مكانتها في المنافسات العالمية.

أعرب مدحت خليل، رئيس النادي المصري للتجديف عن سعادته بهذا الانتصار العظيم، حيث تعتبر هذه الإنجازات الرياضية مصدر فخر للنادي المصري للتجديف ولمصر بأسرها، كما تعكس التزام اللاعبة واجتهادها في التدريبات والاستعداد للمشاركة في البطولات الدولية.

قال: “تهانينا للجهاز الفني والإداري لفريق الشراع بالنادي المصري للتجديف، وتحية للاعبة ليلى محمد ضياء الدين على حصولها على المركز الثاني في البطولة الدولية بمدينة أغادير بالمغرب، إن هذا الإنجاز يعكس العمل الجاد والتفاني في التدريب والإعداد بقيادة المدير الفني كابتن محمد جمال، ونحن فخورون بتمثيلها لمصر على المستوى العالمي ،وتحية لروح الفريق وتضحياتهم التي أدت إلى هذا النجاح المشرف”.