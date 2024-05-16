إنبي يصارع فيوتشر.. والبنك الأهلي يتحدى المصري

يسدل الستار اليوم الخميس على الجولة 23 لبطولة الدوري الممتاز بمواجهتين الأولى في الرابعة عصراً بين البنك الأهلي وضيفه المصري باستاد برج العرب بالإسكندرية ثم يلتقي إنبي منافسه مودرن فيوتشر على ملعب بتروسبورت.

ويخوض البنك الأهلي بقيادة مدربه طارق مصطفى اللقاء باحثاً عن الفوز على حساب المصري بقيادة مدربه علي ماهر الذي يتطلع لتجاوز آثار الهزيمة الأخيرة أمام بيراميدز.

ويتطلع إنبي بقيادة مدربه سيد ياسين لمواصلة النتائج الطيبة في مواجهة فيوتشر الذي يخوض أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد طلعت يوسف.