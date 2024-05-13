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حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف تجهيزات تجسسية مستحدثة في ثكنة راميم
الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف تجهيزات تجسسية مستحدثة في ثكنة راميم

لحظة استهداف الاجهزة
لحظة استهداف الاجهزة التجسسية

نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مشاهد من عملية استهداف المقاومة تجهيزات تجسسية مستحدثة في ثكنة راميم (هونين المحتلة) التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

 

حزب الله يستهدف ثكنة ‏برانيت

وقال حزب الله: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، نصب مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية كمينا ناريا لقوة من جنود العدو، ولدى وصولها الى نقطة المكمن غرب ثكنة ‏برانيت، عند الساعة 01:00 من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 استهدفها المجاهدون بالأسلحة ‌‏الصاروخية وقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏

 

 

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