وسيم السيسي: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى على جبل الطور

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن جبل الطور مقدس من الناحية الدينية، أما من الناحية العلمية فلم يثبت ما ذكر في القرآن عن جبل الطور؛ بسبب عدم وجود أي دليل مادي يثبت ذلك، ومن الممكن بعد عدة سنوات أن نكتشف ذلك، متوقعًا اكتشاف ذلك الفترة المقبلة، مضيفًا أن عيون موسى من الناحية العلمية لا علاقة لها بموسى ولا يوجد دليل على ذلك.

وتابع "السيسي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون"، المذاع على فضائية " الحدث اليوم"، أن الحديث عن أن الفرعون المصري لم يسجل هزيمته أمر غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلى أن رمسيس الثاني قاموا بتسجيل أحد هزائمه على المعابد.

ولفت إلى أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن سيدنا يوسف عليه السلام كان موجودًا في مصر، ومن الممكن أن توجد دلائل أثرية على هذه الواقعة لم تُكتشف حتى الآن، مشيرًا إلى أن قصة سيدنا يوسف قصة دينية.