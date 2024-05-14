أحمد موسى: مصر تنفذ شبكة متطورة من الموانئ البحرية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، السفينة الواحدة المارة من ميناء السخنة تنقل 24 ألف حاوية بحمولة 130 ألف طن.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه في الماضي لم تكن هناك خدمات تقدم للسفن العملاقة في ميناء السخنة، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تدر دخلا كبيرا ضعف رسوم العبور.

ولفت أحمد موسى إلى أن مصر تنفذ شبكة متطورة من الموانئ البحرية تسهم في زيادة العملة الصعبة ودخل مصر، قائلا: نحتاج كل عام 900 ألف فرصة عمل سنويا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص على توفير فرص عمل للمصريين من خلال المشروعات العملاقة، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون فرصة عمل توفرها وزارة النقل للمصريين.

وأكد أن هناك 80 ألف فرصة عمل مباشرة يوفرها ميناء السخنة، مشيرا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات تنموية عملاقة لتوفير فرص عمل للمصريين.

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، خلال جولاته التفقدية مشروع تطوير ميناء السخنة، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة / الدخيلة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، و الذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

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بدأت الجولة بتفقد أولى محطات مشروع تطوير الميناء (محطة حاويات “هاتشيسون”) والتي تم تسليمها لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية وحيث يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م٢ والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويًا وحيث ستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر وذلك وفقًا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء السخنة، والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.

وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة

استمع الوزير لعرض تقديمي من اللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير الميناء حول موقف المحطة الحالي بعد التسليم لهاتشيسون وآخر المستجدات الخاصة بإنشاء البنية الفوقية للمحطة حيث تم التعاقد على المعدات والاوناش الخاصة باعمال البنية الفوقية تمهيدًا لتوريدها للمحطة.

وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة



وأكد وزير النقل ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف ١٠٠ على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليًا مثلما يحدث في محطة السخنة وذلك لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وأن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور اللوجيستي باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.

