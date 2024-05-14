إبراهيم عيسى: مشروع "مستقبل مصر" عملاق وممتاز ومهم للغاية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن مشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" من أكبر المشروعات والمنجزات خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه تابع المشروعات التي تم الإعلان عنها بهذا المؤتمر بالأمس وهي مشروعات عملاقة وممتازة ومهمة للغاية.

مشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه رغم أن هناك أصوات كثيرة ومهمة تتحدث عن أولويات المشروعات في مصر، وما هو المشروع الأهم في التنفيذ والمشروعات الأخرى التي كان يجب أن يتم تأجيله، مؤكدًا أن هناك مشروعات كبرى تحدث في الدولة، ويجب أن يكون هناك عليه إجماع وطنى حتى من المعترضين على بعض الأمور.

وشدد على أن هناك مشروعات عملاقة خصوصًا في مجال الري والزراعة والعمران وهي عملاقة لا يجب للعين الناقدة أو حتى المحايدة أن تغفل هذه المشروعات وتلمس إيجابياتها، متابعًا: "وهناك مشروعات كبرى تنفذها الدولة خلال الفترات الأخيرة"، مؤكدًا أن هذه المشروعات توفر العديد من المحاصيل الزراعية للدولة المصرية.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة إضافة كبيرة للأمن الغذائي المصري، وساعد على وجود فائض لتصدير الحاصلات الزراعية.

المشروع يوفر العديد من المحاصيل الزراعية

وأضاف أستاذ بمركز البحوث الزراعية خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة ينقل مصر نقلة نوعية كبيرة جدًا، مشيرا إلى أن المشروع يوفر العديد من المحاصيل الزراعية مثل القمح وبنجر السكر، بالإضافة إلى تعزيز التصنيع القائم على تلك الزراعات.

وتابع أستاذ بمركز البحوث الزراعية: "المشروع يوفر العديد من فرص العمل للمصريين، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أشار إلى نقطة مهمة جدًا وهي كيفية تعظيم الاستفادة من المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث إن مصر تعاني ندرة المياه وبدأت في تطوير أساليب الري الخاصة بها.