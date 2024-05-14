كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بتطوير قطاع النقل البحري بالكامل (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير قطاع النقل البحري بالكامل، حيث أن ميناء السخنة يعد ميناء محوريا ورئيسيا يقع على البحر الأحمر ويعد أهم ميناء على البحر الأحمر.

ميناء السخنة له خصوصية



وأضاف كامل الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن ميناء السخنة له خصوصية هامة لقربه من القاهرة والسويس وارتباطه بوسائل النقل والموانئ الجافة، معقبًا: «لأول مرة في مصر والمنطقة العربية يدخل قطار سريع إلى ميناء السخنة».



وأوضح كامل الوزير، أنه منذ توليه حقيبة النقل في 11 مارس 2019؛ كان لا بد من إعداد خطة شاملة للنهوض بمرافق النقل ومنها الموانئ البحرية، مردفًا: «ركزنا في حطتنا على زيادة أطوال الأرصفة بميناء السخنة لأنها كانت 35 كيلو متر فقط تكفي للصادرات والواردات».

وتابع وزير النقل: كان لا بد من زيادة عدد الأرصفة البحرية وأعماقها لتجذب السفن العملاقة؛ السفينة الواحدة تنقل 24 ألف حاوية بحوالي 134 ألف طن.

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، خلال جولاته التفقدية مشروع تطوير ميناء السخنة، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة / الدخيلة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، و الذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

بدأت الجولة بتفقد أولى محطات مشروع تطوير الميناء (محطة حاويات “هاتشيسون”) والتي تم تسليمها لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية وحيث يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م٢ والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويًا وحيث ستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر وذلك وفقًا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء السخنة، والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.

وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة

استمع الوزير لعرض تقديمي من اللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير الميناء حول موقف المحطة الحالي بعد التسليم لهاتشيسون وآخر المستجدات الخاصة بإنشاء البنية الفوقية للمحطة حيث تم التعاقد على المعدات والاوناش الخاصة باعمال البنية الفوقية تمهيدًا لتوريدها للمحطة.

وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة

وأكد وزير النقل ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف ١٠٠ على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليًا مثلما يحدث في محطة السخنة وذلك لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وأن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور اللوجيستي باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.