وزير الري: مقارنة مشروع "مستقبل مصر" بالسد العالي لم يخطر في بالي

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن كان يسرد ضخامة مشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والذي يتضمن أكبر محطة تحليلة مياه الري في العالم ودخلت موسوعة جينس من أكثر من زاوية، منوهًا بأنه ليس مغرم بأن يتم تشييد كل ما هو أكبر المشروعات.

ونوه "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن نقص المياه يستدعي استيراد غذاء من الخارج أو وجود حل على أرض مصر، من خلال معالجة مياه الري من خلال مسار ناقل، وهذا الأمر يعمل منذ القيادات السابقة في الوزارة، مشددًا على أنه قدم شرح واف عن أهمية الحاجة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر، موضحًا أن "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" مشروع قومي للدولة المصرية.

وشدد على أن تصريحاته بالأمس في مشروع “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” لم يكن مقارنته بالسد العالي ولم يتحدث في هذا الأمر، موضحًا أن كان يتحدث عن حجم وضخامة المشروع، منوهًا بأن السد العالي مشروع كان حماية لمصر من الغرق والفيضان والجفاف، والمقارنة لم يخطر على باله.

وأشار إلى أن أكثر شخص مغرم بالسد العالي وصنع فيلم وثائقي في مناسبة السد العالي وتم إرسالها لمدينة الإنتاج الإعلامي لتحويلها لديجتال.