وزير النقل يكشف عن مشروع يستطيع تحقيق دخل أكثر من السياحة (فيديو)

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن ميناء السخنة يضم 18 كيلو أرصفة مخصصة لتجارة الترانزيت فقط، مؤكدًا أن مصر تستهدف الوصول إلى 5 ملايين حاوية و30 مليون طن في المرحلة الأولى لتطوير ميناء السخنة، مشيرًا إلى أن المشروع يمكن أن تحقق دخلًا لمصر أكثر من السياحة.

وأضاف وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "كان هناك مخطط شامل لتطوير الموانئ المصرية، ولكن أحد المكاتب الاستشارية العالمية المكلفة بإعداد مخطط لتطوير الموانئ المصرية أكد عدم قدرة مصر على التطوير، وأوصى في 2019 بعدم إجراء أي تطوير للموانئ المصرية".

وأشار وزير النقل، إلى أن الرئيس السيسي وجه بإعداد خطة طموحة لتطوير قطاع النقل البحري لجذب السفن، وتم البدء في تطوير الموانئ في يوليو 2019 على أرض الواقع، ولم يتم الإعلان عن ذلك، مردفا: "الرئيس أكد أنه لن يتم وضع حجر الأساس لأي مشروع إلا بعد أن تتحقق له أسباب النجاح.

وتابع الوزير: نعمل على أن تصل أرصفة موانئ مصر إلى 100 كيلو متر في 2030، وتم البدء في أعمال التطوير في شبكة الموانئ المصرية بلا توقف مختتمًا: في الماضي لم تكن هناك مناطق لوجيستية أو جافة تربط الموانئ.

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، خلال جولاته التفقدية مشروع تطوير ميناء السخنة، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة / الدخيلة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، و الذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

بدأت الجولة بتفقد أولى محطات مشروع تطوير الميناء (محطة حاويات “هاتشيسون”) والتي تم تسليمها لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية وحيث يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م٢ والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويًا وحيث ستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر وذلك وفقًا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء السخنة، والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.

وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة



استمع الوزير لعرض تقديمي من اللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير الميناء حول موقف المحطة الحالي بعد التسليم لهاتشيسون وآخر المستجدات الخاصة بإنشاء البنية الفوقية للمحطة حيث تم التعاقد على المعدات والاوناش الخاصة باعمال البنية الفوقية تمهيدًا لتوريدها للمحطة.

وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة



وأكد وزير النقل ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف ١٠٠ على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليًا مثلما يحدث في محطة السخنة وذلك لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.