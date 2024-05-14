محامي ضحية عصام صاصا: ندرس الصلح مقابل دية 10 مليون جنيه (فيديو)

قال على فايز محامي ضحية عصام صاصا إن هناك بعض الأشخاص يتواصلون بشكل مباشر وغير مباشر للتدخل لقبول الصلح مع مطرب المهرجانات عصام صاصا.

وأضاف محامي ضخية عصام صاصا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة “صدى البلد”مساء اليوم: "عصام كلمني وقال لي أنا مش فارق معايا لو اتحبست أو أخذت إعدام في هذه القضية، لكن الفارق معي هو إن الناس دي تتراضى، لأن أنا أبويا توفى وأنا صغير في السن، وحاسس بأولاد الضحية».

وتابع محامي ضحية عصام صاصا: «وعدت عصام صاصا بإقناع أهل الضحية بالتصالح والتنازل عن القضية، ولكن زوجة عصام قلبت الحال دون قصد، وذلك عندما كتبت على حسابها الشخصي إنها بتتساوم بالملايين هي وعصام لقبول الصلح، وهذا يعتبر اتهام مباشر لأهل الضحية بإدعاء مدني، وتراجع أهل الضحية في الحال».

لا يوجد لدينا مانع للصلح إذا كانت هناك نية حقيقية لدى عصام صاصا

وأكد المحامي: «أتواصل مع عصام صاصا بشكل مباشر عن طريق الهاتف المحمول لحل القضية والتوصل إلى اتفاق بشأن الصلح مع أهل الضحية، ولا يوجد لدينا مانع للصلح إذا كانت هناك نية حقيقية لدى عصام بالفعل».

واختتم محامي ضحية عصام صاصا "طالبنا بالحصول على الدية الشرعية؛ والتي تقدر بنحو 100 جمل، أو 200 من البقر، أو 1000 درهم ذهب أو ما يعادله بالعملة المصرية، أي ما يقارب 10 مليون جنيه".

أصدرت جهات التحقيقات قرارًا بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعدما تسبب في وفاة شاب أعلى دائري المنيب بعدما صدمه بسيارته ما جعله يلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

عصام صاصا يخرج عن صمته بعدما أزهق روحًا أعلى الدائري:

خرج المطرب الشعبي عصام صاصا، عن صمته بعد إخلاء سبيله بسبب حادث سير وقع الإثنين الماضي أعلى دائري المنيب الذي أدى إلى وفاة شاب خلال عبور الكوبري.

وكتب عصام صاصا، عبر خاصية (الإستوري) بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، قائلًا: "الحمد له على قضاء ربنا اللهم لا اعتراض، ربنا يرحم الراجل اللي أنا هفضل شايل ذنبه طول عمري، بس ربنا شاهد على اللي حصل ومحدش هيحس باللي أنا شوفته وعيشته الساعات اللي فاتت.

وأضاف عصام صاصا، قائلًا: "ربنا يصبر أهله ويرحمه وشكرًا لكل أخواتي اللي سألوا عليا وشكرًا لكل الناس اللي دافعت عن عصام وعارفة إن عصام عمره ما يأذي حد بس ده قضاء ربنا ".

وتابع “صاصا”: أنا طبعًا ليا حق الرد بس أنا فعلًا تعبان جدًا واللي أنا فيه مش سهل، ياريت تقدروا ده ولما أحس إني بقيت أحسن شوية، هوضح كل حاجة.



وجه المطرب الشعبي عصام صاصا، رسالة لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب إخلاء سبيله بعدما دهس شاب أعلى كوبري الدائري ما جعله يفارق الحياة .

وكتب عصام صاصا عبر حسابه بـ “فيسبوك”: "كل اللي بيحبوني واللي مبيحبونيش واللي شمتانين فيا يركزوا في الكلام ده، طبعا الحمد لله على كل حال وكل اللي يجيبه ربنا خير، بس ليه الناس شايفاني وحش؟ ربنا اللي يعلم أنا الموضوع ده مأثر فيا قد إيه ويا رب ما حد يتحط في ربع الموقف اللي أنا فيه".

وتابع عصام صاصا: ربنا يرحم الراجل اللي أنا شايل ذنبه، وشكله مبيفارقش عيني من ساعة اللي حصل، ويصبر أهله، بس فيه حاجات محدش يعرفها لازم أطلع أوضحها بس أنا مش قادر أحكي حاجة دلوقتي من التعب اللي أنا فيه.



تفاصيل حادثة عصام صاصا أعلى الدائري:

قررت نيابة العمرانية إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا، لإدانته بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية بالجيزة بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه صباح باكر على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وتسليم المتهم لقسم الشرطة لتنفيذ القرار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن عصام صاصا كان يقود السيارة بسرعة ما بين 70 لـ80 كم/س، وأنه جارٍ مراجعة الإدارة العامة للمرور في سرعة الطريق المقررة ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على سرعة السيارة.

وأضاف عصام صاصا، وقفت لحد الشرطة ما جت ومهربتش، ومكنتش قاصد أموته، وهو كان بيعدي الشارع من مكان غير مخصص لعبور المشاة في طلعة وصلة المريوطية من الطريق الدائري، وأنا كنت جاي من المعادي والحادثة حصلت الساعة 7 ونص.

وأوضح عصام صاصا، إنه كان عائدًا من المعادي ومتجهًا إلى منزله الكائن بحدائق الأهرام، مشيرًا إلى أن الحادث وقع أمام محطة أون ذا رن، موضحًا: كنت جاي من المعادي متجهًا لبيتي في حدائق الأهرام وعند بنزينة أون ذا رن حصلت الحادثة على الدائري، وكنت سايق على سرعة أقل من 70 وميكروباص أبيض بسقف عالى ماشي أمامي والمجني عليه ظهر فجأة أمامي.