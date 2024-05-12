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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

غادة عبدالرازق تعود إلى السينما من جديد بفيلم "تاني تاني"

فيلم تاني تاني
فيلم تاني تاني

تنطلق الفنانة غادة عبدالرازق إلى السينما بفيلم "تاني تاني" بعد غياب 6 سنوات، والفيلم من إخراج شريف إسماعيل، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم وأبرزهم: أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن.

فيلم تاني تاني

أحداث فيلم "تاني تاني" 

وتدور أحداث فيلم "تاني تاني" في إطار كوميدي حول "زيكو" أحمد آدم و"بيبو" بيومي فؤاد، اللذان يتنافسان على كسب قلب صديقتهما القديمة "هدى" غادة عبد الرازق، لتشهد العديد من المفارقات، كشفت الشركة المنتجة للفيلم عن موعد طرحه في السينما، حيث من المقرر طرحه يوم 22 مايو الجاري.

 

ابتعدت الفنانة غادة عبدالرازق الفترة الماضية عن السينما بسبب انشغالها بتقديم مجموعة من الأعمال الدرامية، كان آخرها مسلسل صيد العقارب في موسم الدراما الرمضانية 2024، وكانت آخر أعمالها السينمائية في 2018 حيث شاركت في فيلمي "حرب كرموز"  للمخرج بيتر ميمي، و«كارما» للمخرج خالد يوسف.

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الجريدة الورقية