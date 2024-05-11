ساندي تطرح أغنيتها الجديدة بعنوان "هوب هوب"

أطلقت الفنانة ساندي أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "هوب هوب " خلال الساعات الماضية، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب .

تفاصيل أغنية " هوب هوب"

وتتعاون ساندي من خلال أغنيتها "هوب هوب" مع عزيز الشافعي ، والذي تولي كتابه وتلحين الاغنية .

نشرت الفنانة ساندي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت ساندي، مرتديه جمبسوت مجسم باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية أعتمدت ساندي، في الماكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

ساندي

كما اختارت ساندي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وكانت طرحت الفنانة ساندي، أغيتها الجديدة "اللولبية"، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكانت أبدت الفنانة ساندي سعادتها لنجاح فيلمها الأخير "تاج" التي شاركت في بطولته مع النجم تامر حسنى ودينا الشربينى.

وأكدت ساندي فى تصريحات صحفية: أنا أفتخر بمشاركتى في الفيلم نظرًا لضخامة الفيلم وأنه أول فيلم سوبر هيرو في الوطن العربى لافتة إلى أنها كانت تعلم من تامر عن الفيلم منذ عامين، ولم تعلم أنه قد ينوى اختيارها ضمن فريق عمل الفيلم.

نجاح تاج

وكانت احتفلت الفنانة ساندي بنجاح فيلمها الجديد “تاج” بطولة تامر حسني، حيث شاهدته مع الجمهور بإحدي سينمات التجمع الخامس.

وكان نجح النجم تامر حسني فى احتلال المركز الثاني لتريند "يوتيوب" بأغنيته الجديدة “حوا” التي طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب بالتعاون مع الفنانة أسيل عمران.

أغنية "حوا" من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله، وهي ضمن أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل أسم "هرمون السعادة" والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.

وتقول كلمات الأغنية:

إشتريت كتاب إسمه

كيف تفهم حوا

قولت هعرف منه

إيه في دماغها جوا

حوا في كل الجنسيات

بجد تركيبه واحده

لو هنسمي في مسميات

أحن حنينه جاحده

حافظين مش فاهمين

نفس الكلام و بيتردد

بيتردد

و إحنا عايشين مساكين

بنجيب

في هدايا و نسدد

آه و نسدد

و بعد ما كان

نفسي في واحده تفهمني

من غير ما أتكلم

ما أتكلم

بقيت أدعي ألاقي واحده

تفهمني أصلاً و أنا بتكلم

بتكلم

في جوا دماغ حوا كذا حد

ملاك .. شيطان

والله تعبت

لما تعاملها كده انت و حظك

في اللي ساعتها بقى ماسك ال Shift

وديتها مره للدكتور

دكتور دقيقه و نبقى عندك

سألها مالك ؟

قالتله مالي !

ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك

حافظين مش فاهمين

نفس الكلام و بيتردد

بيتردد

و إحنا عايشين مساكين

بنجيب

في هدايا و نسدد

آه و نسدد

و بعد ما كان

نفسي في واحده تفهمني

من غير ما أتكلم

ما أتكلم

بقيت أدعي ألاقي واحده

تفهمني أصلاً و أنا بتكلم

بتكلم