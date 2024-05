سيجورني ويفر تنضم لأحدث سلسلة Star Wars لفيلم The Mandalorian & Grogu

تستعد النجمة سيجورني ويفر للمشاركة إلى أحدث أفلام سلسلة Star Wars، في فيلم بعنوان The Mandalorian & Grogu، وسيكون أول فيلم يتم إنتاجه في السلسلة منذ "Episode IX: The Rise of the Skywalker" إنتاج عام 2019، الذي حقق إيرادات في دور العرض السينمائي تجاوزت المليار دولار في ذلك الوقت.

النجمة سيجورني ويفر

سيجورني ويفر تنضم لأحدث سلسلة Star Wars

وتم الإعلان في وقت سابق عن اختيار الممثل بيدرو باسكال ليقوم بدور صائد الجوائز ماندالوريان دين جارين، الذي يخوض المجرة رفقة صديقه "جروجو"، ومن المقرر أن يشارك في الفيلم عدد من شخصيات Star Wars الشهيرة، بينما يتولى جون فافرو إخراج الفيلم، الذي سيبدأ تصويره العام الحالي ليكون جاهزا للعرض في السينما حول العالم بحلول مايو 2026.

ويأتي العمل على الفيلم بعد تقديم المخرج جون فافرو الشخصية في مسلسل تلفزيوني بعنوان "The Mandalorian" الذي عُرض في 3 مواسم متتالية في الفترة من 2019 إلى 2023، وحصل المسلسل مراجعات إيجابية إلى حد كبير من النقاد وحصلت على العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز إيمي، وكان من المقرر تقديم موسم رابع من المسلسل لكن من غير الواضح ما إذا كان سيستمر بعد الإعلان عن الفيلم.