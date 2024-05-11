السبت 11 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نوال عبد الشافي صعيدية في أغنيتها الجديدة بعنوان "يا خيبتو"

نوال عبد الشافي
نوال عبد الشافي

طرحت الفنانة نوال عبد الشافي أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "يا خيبتو"، والتي تجدها في دور امرأة صعيدية تغير على زوجها المزارع بشدة، وتراقبه في إطار كوميدي لتضمن عدم خيانته لها.

نوال عبد الشافي

تفاصيل أغنية يا خيبتو

أغنية "يا خيبتو" من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، توزيع كلوبيكس، وإخراج نيروز أبو زيد.

كلمات الأغنية:

انا حاطه عينيا عليه

 

انا عارفه بيعمل ايه

 

لا وكمان مش هغلب فيه

 

لسة صغير مش قدى

 

يمشى اعرف رايح فين

 

ييجى اعرف جى منين

 

كلم مين وقعد مع مين

 

انا اخباره كلها عندى

 

ياخيبتو

 

يا ويله يا مصيبته

 

يا نهاره ويا سواد ليلته

 

لو فكر يوم يزعلنى

 

ياحوستو

 

ده يتقطم وسطه

 

لو هتهلوسله هلوسته

 

ويفكر يوم يغيب عنى

 

لو راح ف مكان ومقالش

 

مع ان ده مابيحصلش

 

عيني عليه ومابغفلش

 

والعصفوره تيجى تقولى

 

انا من غير م امشى وراه

 

طول الوقت مراقباه

 

واعرف مين اللى معاه

 

انا كل حاجه بتوصلى

 

يا حظو

 

لو شيطانه وزو

 

انه يجرب معايا حظه

 

ويبص لواحده تاني غيري

 

ياغلبه

 

وياوجع قلبه

 

ده بشوقه وذنبه على جنبه

 

لو راح اي حته من غيري

 

لو سابنى وراح مشوار

 

بلقُطه وكإني رادار

 

بعرف كل الأخبار

 

من اولها ل اخرها

 

انا واثقه انه مايغلطش

 

انا عارفه انه مايقدرش

 

لكن برضو انا مضمنش

 

في حاجات يقدر يعملها

 

ياخيبته

 

ياويله يامصيبته

 

يانهاره وياسواد ليلته

 

لو فكر يوم يزعلنى

 

ياحوسته

 

ده يتقطم وسطه

 

لو هتهلوسله هلوسته

 

ويفكر يوم يغيب عنى

txt

بسمة بوسيل تطلق أول أغنية رسمية لها "البدايات" من إنتاج تامر حسني

txt

"احتفالاً بعيد ميلاد الزعيم".. محمد إمام يوجه رسالة للسعودية وإسعاد يونس تعلق

txt

غادة إبراهيم: منى زكي تشبهني وأتفوق علي نانسي عجرم في الجمال

txt

نجوى كرم تنتعش فنياً بسلسلة من الحفلات الغنائية أبرزها في السويد

txt

أحمد السقا يواسي صديق عمره كريم عبد العزيز في وفاة والدته

txt

سر غياب إسعاد يونس عن جنازة والدة كريم عبدالعزيز

txt

أكرم حسني ينعي كريم عبد العزيز في وفاة والدته

txt

منة فضالي تنعي كريم عبدالعزيز في وفاة والدته: ربنا يصبر قلبك

txt

منى زكي تنعي كريم عبد العزيز في وفاة والدته

txt

روبي تتألق في كليب "الليلة حلوة" بأجواء صيفية مبهجة

مواد متعلقة

"احتفالاً بعيد ميلاد الزعيم".. محمد إمام يوجه رسالة للسعودية وإسعاد يونس تعلق

غادة إبراهيم: منى زكي تشبهني وأتفوق علي نانسي عجرم في الجمال

نجوى كرم تنتعش فنياً بسلسلة من الحفلات الغنائية أبرزها في السويد

أحمد السقا يواسي صديق عمره كريم عبد العزيز في وفاة والدته

سر غياب إسعاد يونس عن جنازة والدة كريم عبدالعزيز

أكرم حسني ينعي كريم عبد العزيز في وفاة والدته

منة فضالي تنعي كريم عبدالعزيز في وفاة والدته: ربنا يصبر قلبك

منى زكي تنعي كريم عبد العزيز في وفاة والدته
الجريدة الورقية