الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أنجلينا جولي تعاقب براد بيت علي طريقتها الخاصة

أنجلينا جولي وبراد
أنجلينا جولي وبراد بيت

دفعت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أطفالها على تجنب والدهم، النجم العالمي براد بيت، وتأتي هذه الادعاءات من توني ويب، مالك شركة أمنية عمل لدى كل من جولي وبيت، وسط معركتهما القانونية المستمرة حول مصنع النبيذ الفرنسي Chateau Miraval.

 

أنجلينا جولي وبراد بيت

أزمة أنجلينا جولي وبراد بيت

 يروي توني ويب محادثة مع مايكل فييرا، أحد مساعدي جولي، في إعلانه المقدم إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، ويُزعم أن "فييرا" حاول ثني "ويب" عن السماح لاثنين من حراس الأمن السابقين بالإدلاء بشهادتهما في معركة الحضانة بين الزوجين السابقين، قائلاً: "لقد فهمت أن السيد فييرا كان يقدم هذا الطلب نيابة عن السيدة جولي.. وأوضحت للسيد فييرا أنه ليس لدي القدرة على إيقافهم لأنهم متعاقدون مستقلون وليسوا موظفين".

تابع توني ويب: "أخبرني السيد فييرا بعد ذلك أن مكالمته يجب أن تكون بمثابة تذكير بأن هؤلاء الأفراد قد أبرموا اتفاقيات عدم إفشاء مع السيدة جولى، وأنه يجب تذكيرهم بذلك، وإخبارهم أنهم إذا أدلوا بشهادتهم عن الأسرة، فإن السيدة جولي ستقاضيهم".

 

أعرب أحد الحراس روس فوستر، عن نيته الإدلاء بشهادته إذا تم استدعاؤه، وكشف أنه سيناقش تعليمات الممثلة المزعومة لأطفالها بتجنب رؤية براد بيت، بالرغم من الضغوط.

 

وبدأت الإجراءات القانونية المعقدة عندما تقدمت جولي بطلب الطلاق في عام 2016، بعد حادثة شملت "بيت" وأطفالهما على متن طائرة، والتي حقق فيها مكتب التحقيقات الفيدرالى، ولم تسفر عن توجيه أي اتهامات ضد الممثل.

 

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الجريدة الورقية