السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم The Fall Guy تتصدر شباك التذاكر عالمياً بـ72 مليون دولار

فيلم The Fall Guy
فيلم The Fall Guy

تصدر فيلم The Fall Guy شباك التذاكر الأمريكي في أسبوعه الأول بالسينمات، وحصد الفيلم إيرادات بلغت 35.9 مليون دولار على المستوى المحلي بالسينما الأمريكية، بينما حقق عالميا 36.7 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم 72.7 مليون دولار.

 فيلم The Fall Guy 

إيرادات فيلم The Fall Guy

بينما تراجع فيلم Challengers إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات محققا 11.5 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات على مدار أسبوعين لـ33.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 23 مليون دولار عالميا، بإجمالي 56.3 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاء فيلم Star Wars: Episode I - The Phantom Menace الذي تم إعادة عرضه مرة أخرى، وحقق إيرادات بلغت 10.5 مليون دولار في الأسبوع الأول لعرضه.

 

Godzilla x Kong يتراجع في المركز الخامس

وفي المركز الرابع جاء فيلم الرعب Tarot، تأليف وإخراج سبنسر كوهين، والذي حقق إيرادات على مدار الأسبوع الأول من عرضه 8.5 مليون دولار، بينما حقق عالميا 3.7 مليون دولار، بإجمالي إيرادات 12.3 مليون دولار، وجاء فيلم Godzilla x Kong: The New Empire في المركز الخامس بـ 5.7 مليون دولار، في أسبوعه السادس بالسينمات، بإجمالي إيرادات 189 مليون دولار في السينمات المحلية، بالإضافة إلى 359 مليون دولار، ووصل إجمالي الإيرادات لـ 548 مليون دولار.

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