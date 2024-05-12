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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Kingdom of the Planet of the Apes يتخطى الـ22 مليون دولار

فيلم Kingdom of the
فيلم Kingdom of the Planet of the Apes

حصد فيلم Kingdom of the Planet of the Apes إيرادات مرتفعة وتصدر شباك التذاكر الأمريكي خلال يومه الأول في دور العرض، بلغت 22.2 مليون دولار، من عرضه في 4 آلاف دار عرض خلال يوم افتتاحه، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية ما بين 52 و56 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي حققته الأجزاء الثلاثة الأخيرة تقريبًا.

إيرادات فيلم Kingdom of the Planet of the Apes

وكانت أعلى افتتاحية على مستوى الإيرادات من نصيب الجزء الثاني من سلسلة الأفلام، والذي عرض عام 2014 بعنوان "Dawn of the Planet of the Apes" حيث حقق إيرادات افتتاحية بلغت 72 مليون دولار، يليه الجزء الثالث "War for the Planet of the Apes" إنتاج عام 2017 والذي حقق 56.2 مليون دولار، أما الجزء الأول بعنوان "Rise of the Planet of the Apes" حقق 54.8 مليون دولار في عام 2011.

فيلم Kingdom of the Planet of the Apes

ويتولى المخرج ويس بول إخراج فيلم Kingdom of the Planet of the Apes، الذي من المتوقع أن يكون بداية لثلاثية أفلام جديدة، وتدور أحداثه بعد مرور 300 عام على فيلم "War for the Planet of the Apes"، بعد ما سيطرت القرود على العالم بالكامل، مع مجموعات من البشر البدائيين الذين يعيشون في الضواحي، يجب على الشمبانزي البطل المسمى "نوا" أن يغامر بالخروج من عشيرته لإنقاذ عائلته من براثن بروكسيموس قيصر، وهو حاكم مستبد يبحث عن أسلحة بشرية، وخلال رحلته يصادف نوا، امرأة شابة تدعى "ماي"، والتي لها دور حاسم لبقاء البشر على قيد الحياة.

 

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم بينهم وين تيج، فريا آلان وكيفن دوراند وبيتر ماكون وويليام إتش ميسي.

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الجريدة الورقية