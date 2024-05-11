السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بسمة بوسيل تطلق أول أغنية رسمية لها "البدايات" من إنتاج تامر حسني

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

أطلقت الفنانة بسمة بوسيل أول أغنية رسمية لها بعنوان "البدايات"، من إنتاج الفنان تامر حسني، عبر قناتها بموقع يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

 

ونشرت بسمة بوسيل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل "إنستجرام" وكتبت في رسالة لمتابعيها: "اسمعوا أغنيتي الجديدة البدايات دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع .. ان شاء الله تعجكم. مستنية رأيكم".

 

وتابعت بسمة بوسيل: "على فكرة الاغنية دي بتاعت تيمو، و لما قلتله انا عايزة اعمل اغاني بتاعتي على طول شجعني و قالي طب اول اغنية ليكي انا هعملهالك، وطلبت منو دي عشان كنت بحبها اوي، فمترددش لحظه انه يديهالي".

ومن جانبه هنأ تامر حسني بسمة بوسيل بطرح الأغنية، قائلاً: "الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم الف مليون مبروك وغنيتيها غُنا عظيم بجد ايوا انا المدرب والمنتج بس احساسك هو الموضوع كله … كل سنه وانتي طيبه و يارب من اليوم ده كل ايامك في نجاح و فرح و انتصارات شكراً لصناع الاغنيه المؤلف الكبير ايمن بهجت قمر و الملحن الكبير محمد يحيى و الموزع الكبير فهد و مهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف".

وأغنية "البدايات" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع ومكس فهد، وماستر مصطفى رؤوف، وإنتاج تامر حسني.

 

وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

البدايات أجمل بص حواليك و اسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

البدايات أجمل بص حواليك و اسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

بسمة بوسيل
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