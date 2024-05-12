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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلم يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "واحد زيك"

مسلم
مسلم

أطلق المطرب مسلم، أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "واحد زيك"، وهي الأغنية السادسة من ألبومه الجديد .

 

تفاصيل أغنية "واحد زيك" 

أغنية "واحد زيك" وهى تجربة درامية مختلفة، دارت فكرة تصويرها فى إطار بسيط عبر من خلاله على قدرته فى تجاهل حبيبه السابق، وعدم ندمه فى البعد عنه، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.

وتأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "قلب في الدفاتر" وهى درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب،كانت مليئة بالغدر والخداع.. وأغنية "صعبان عليك" والتى يحكى فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه.

 

و "سابوك فى البيت" التى أهداها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق.. و "هنتقابل" التى وضع حدود فاصلة بينه وبين حبيبه السابق، ومعاملته مثل شخص غريب.

 

و"متزعلش" وتناول فيها فكرة الخوف من الارتباط، والدخول فى علاقة حب جديدة، بعد ابتعاده لفترة طويلة.
أغنية "واحد زيك" كلمات الشاعر حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع موسيقى عمرو الخضرى، وإخراج فهد السيد، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

مسلم

 وتقول كلمات أغنية واحد زي..

على واحد زيك عمري م هزعل ولا هتضايق
‎طب دا انت خدمتني خدمه كبيره ان انت مشيت
‎قولي انت ازيك مرتاح بآلك ، يعني و رايق
‎ولا انت ندمت ان انت بعدت عشآن كدا جيت
‎انا ف الحآلتين
‎مبقآش يفرقلي اللي حصلك
‎انا حبيت بس اوصلك
‎ان انت بعادك مكسب ليا انا
‎و خسآرة ليك
‎ولآ بعد سنين
‎ممكن تلهيك عني الدنيآ
‎ولا هتنسي عمري ، بناس تآنيه
‎و دي مش عجرفه مني ولا غرور
‎هتشوف بعينيك
‎بستحمل طبعك كتر خيري بقالي ليالي
‎و عملت بأصلي كتير و سمعتك ياما زمآن
‎دلوقتي لا هسمع ولا بكلآمك هشغل بآلي
‎فرصك خدتهآ و خلآص مش هديك فرصه كمآن

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