حماس: أبدينا خلال المفاوضات روحا إيجابية ومسؤولة

أكد القيادي في حماس أسامة حمدان، أن الاتفاق قطع الطريق أمام الاحتلال الذي كان يريد مرحلة واحدة يفرج فيها عن المحتجزين ثم يعود لعدوانه، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

تعليق أول من حركة حماس على المفاوضات:

وشدد القيادي في حماس أسامة حمدان، على أنه حماس أبدت خلال المفاوضات روحا إيجابية ومسؤولة مع الحفاظ على حقوق شعبنا، متابعًا: “موافقتنا على مقترح الوسطاء في مصر وقطر جاءت بعد شهور من المفاوضات".

قالت نيويورك تايمز عن مصادر، إن حماس أبلغت المفاوضين أن المحتجزين الـ33 الذين سيفرج عنهم بالمرحلة الأولى ليسوا كلهم أحياء، وذلك حسبما ذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

استمرار العملية العسكرية في رفح

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية.، ويأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".