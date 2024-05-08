النائب أيمن محسب: مجلس النواب يخوض معارك لإعادة هيكلة الفكر الحكومي (فيديو)

قال النائب الوفدي أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن صناعة المكونات ضمن الخريطة الاستثمارية في مصر، مشيرا إلى أنه ليس من الضروري إنتاج منتج نهائي ولكننا من الممكن أن نكون ضمن سلسلة إنتاج منتج ما عن طريق صناعة المكونات.

وأضاف أيمن محسب، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن مستلزمات الإنتاج تكلفنا أرقاما ضخمة وتتسبب في هروب أموال ضخمة من العملة الصعبة وهذا ما يلزمنا باستبدال ذلك بمنتج محلي وهي مهمة وزارة الصناعة، مؤكدا أن الوزارة تستطيع تحقيق ذلك، إذا توفرت الإرادة، مشيرا إلى أن هناك مبادرة صغيرة تم إطلاقها لتوطين الصناعة المحلية لشباب الخريجين استطاعت تحقيق 62 مليار جنيه استثمارت وهو ما يملل 49% من الاستثمار الصناعي في مصر، لمجرد مد يد العون لهم ومساعدتهم.

الفكر الحكومي لا بد أن يتغير ليواكب العصر الحالي

وأشار أيمن محسب إلى أن نجاح المبادرة جاء بسبب وجود رقابة حقيقية ويد تريد أن تصلح وهو ما لا يتوفر في وزارة الصناعة، مشيرا إلى أننا في مجلس النواب في معارك دائمة لإعادة هيكلة الفكر الحكومي الذي لابد أن يتغير ليواكب العصر الحالي.

وقال النائب الوفدي أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إنه كان هناك أزمات عدة تواجه المستثمرين قبل عام 2023، مشيرا إلى أن الحوار الوطني وضع خريطة استثمارية في مصر سواء للحكومة أو للمستثمر المحلي أو الأجنبي لأول مرة بعد 2023.

وأضاف أيمن محسب، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن هناك حوافز كبيرة للمستثمرين تم طرحها خلال الأِشهر الماضية بقرار من رئاسة الوزراء منها إعفاء المستثمر الجديد من سعر الأرض ويمنح حق انتفاع لمدة 10 سنوات وكذلك قرار إعفاء المستثمر من الضرائب 5 سنوات من الممكن أن تمتد لـ10 سنوات في صناعات معينة، وقرار بعدم تعديل الضرائب لمدة 3 سنوات، موضحا أن الضرائب كانت فزاعة كبيرة في مصر وكثرة تعديل قانون الضرائب تعطل المستثمر عن إجراء دراسة جدوى لمشروعه.

وأشار إلى أهمية قرار وجود لجنة دائمة في رئاسة الوزراء لحل مشاكل المستثمرين وأن هذه اللجنة لم تكن موجودة حتى عام 2023، كما أكد أن الرخصة الذهبية خطوة مهمة وسرعت من وتيرة تأسيس الشركات، حيث كانت في السابق تؤسس في مدة تصل لـ18 شهرا.

وتابع النائب أيمن محسب: "الرخصة الذهبية واجهت كل العراقيل وقتلت هذه البيروقراطية وأصبح المستثمر سريع الحركة"، موضحا أنه تم الوصول إلى 13 رخصة ذهبية لـ13 مصنعا في أشهر قليلة.