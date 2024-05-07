ثق بقدرات بلدك.. أحمد موسى: معبر رفح المصري محدش يقدر يقربله (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسئولية عما يحدث حاليا في قطاع غزة، معقبا: "الفلسطينيين اتبهدلوا منذ 7 أكتوبر حتى الآن”.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن معبر رفح المصري لم يغلق قط، متابعا: "معبر رفح المصري محدش يقدر يقربله ولا يجي عنده”.

وأشار أحمد موسى إلى أن قطاع غزة بات معزولا عن العالم بعدما أغلق الاحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم بعد هجوم حركة حماس على المعبر قبل يومين، معلقا: “مفيش شاحنة دخلت على مدار يومين”.

وتابع: " الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، يقود حاليا المفاوضات بحضور رئيس الاستخبارات الأمريكية والقطريين من أجل وقف إطلاق النار في غزة ووقف التصعيد، قائلا “الأمر في منتهى الخطورة”.

وطالب أحمد موسى، بعدم الانسياق خلف الحملات المغرضة، قائلا: من كان يهاجم الجيش المصري خلال 10 سنوات وعملوا على تفكيكه هم من يتساءلون اليوم أين الجيش المصري؟.

السيادة المصرية محدش يقدر يقربلها

وأردف: “ثق في قدرات بلدك وأي قرار هتاخده وحدودنا محمية بفضل الله وبفضل جيشنا العظيم..: اكتب ادعم بلدك واقف مع القيادة والقرارات التي تأخذها”، متابعا: من 7 أكتوبر الموضوع متشاف أبعاده إيه وكل حاجة واضحة

وأوضح أحمد موسى: “ السيادة المصرية محدش يقدر يقربلها، وقائد القيادة المركزية الأمريكية اللي بيحركوا إسرائيل موجودين عندنا هنا في مصر للقاء وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة”.

وكان مصدر مصري رفيع المستوى أوضخ أن مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية وتبذل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.



القاهرة تستضيف اجتماعات بمشاركة وفود قطر والولايات المتحدة وحماس

وأوضح المصدر المصري رفيع المستوى أن القاهرة تستضيف اجتماعات بمشاركة وفود قطر والولايات المتحدة وحماس لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.



وأكد المصدر المصري رفيع المستوى أن هناك جهود مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة.



أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بتبادل إطلاق نار كثيف شرق معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتصاعد أعمدة الدخان.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".