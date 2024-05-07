ضياء رشوان: نتنياهو في موقف لا يحسد عليه

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقف لا يحسد عليه، لأن تحالفه الحاكم يشهد تدهور كبير، كما يرى "بن غفير" و"سموستريتش" أن أي اتفاق غير موافق عليه وهددا بترك الحكومة، إلا أن وزير الدفاع موافق على الاتفاق.

إسرائيل تبعث رسائل متضاربة وتخلق منطقة غموض



وأضاف ضياء رشوان، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، إسرائيل تبعث رسائل متضاربة وتخلق منطقة غموض تدخل من خلالها رفح الفلسطينية جزئيا، وبالتالي الموقف العالمي والدولي لن يتضح من المواقف الإسرائيلية إلا بعد حدوث شيئين.

وتابع ضياء رشوان: "الشيء الأول أنه غدا في القاهرة يصرح المتفاوضون في القاهرة وعلى رأسهم الجانب الأمريكي بأن موافقة حماس هي ما عرض عليها وبالتالي هو ما عرض على الجانب الإسرائيلي، وبالتالي لا يوجد تعديل حدث من حماس في التفاصيل، والشيء الثاني أن الطرف الأمريكي يطلب من إسرائيل في ظل هذا إعلان عن موقفها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".