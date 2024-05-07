الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إبراهيم عيسى: من يطلب تدخل مصر العسكري بغزة شخص "مجنون"

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الجميع ضد ما تفعله إسرائيل ومن العدوان والمجازر والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أن الموقف المصري ضد الاحتلال واضح من اليوم الأول ولا يمكن الطعن به، مؤكدًا أن مصر بكل ما تملك من عروبة وإنسانية واحترام للقوانين تدين كل ما تقوم به وتفعله إسرائيل.

 

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "ما يطلب من مصر التدخل العسكري "مجنون" عشان السنوار "المختل" لو حماس بتقاوم تتفضل تنقذ معبر رفح أو تهده على دماغهم ..المعركة ليست معركتنا"، موضحًا أن هناك استهداف لمصر منذ 7 أكتوبر.

وأضاف: "حماس بتقول أنها تتنصر ولماذا لا تسيطر على معبر رفح.. قبلها ضربت حماس معبر كرم أبو سالم التي تمر به المساعدات ووهو "حماقة" و"جنون"، مشددًا على أنه لماذا يجب تحميل مصر وأن يكون على مسئوليتها تنفيذ المشروع الإيراني الخاص بحماس.

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