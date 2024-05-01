جوجل وآبل وإنتل وأمازون تسرح 70 ألف موظفًا في أبريل 2024

اجتاحت موجة التسريح الجماعي للعمال بعضًا من أكبر الشركات في العالم في أبريل 2024، حيث اضطر عمالقة التكنولوجيا مثل تسلا وجوجل وآبل إلى إلغاء آلاف الوظائف. وحتى الآن، فقد أكثر من 70 ألف شخص وظائفهم في قطاع التكنولوجيا هذا العام.



Apple تطرد أكثر من 600 موظفا



قامت شركة آبل بتسريح 614 موظفًا، في أول تخفيض كبير للوظائف منذ بدء الوباء. ويقال إن الموظفين المتأثرين هم جزء من مجموعة المشاريع الخاصة لشركة أبل، وبعضهم كان يعمل في مشروع السيارة ذاتية القيادة الذي تم إلغاؤه الآن.



تقول المصادر إن الأرقام قد تكون أعلى بالنظر إلى أن بعض الموظفين الذين يعملون خارج المواقع الخارجية فقدوا وظائفهم أيضًا.



جوجل تسرح الكثير من الموظفين في فرق Python وFlutter وDart



قامت شركة جوجل بتسريح "الكثير" من الموظفين عبر الفرق، بما في ذلك أولئك الذين يعملون على Python وFlutter وDart. وقال متحدث باسم جوجل إن تخفيضات الوظائف جزء من إعادة الهيكلة، وأن الموظفين المتأثرين لديهم خيار التقدم لشغل أدوار مفتوحة أخرى داخل الشركة.



أمازون تلغي مئات الأدوار في قسمها السحابي



تقوم أمازون بإلغاء مئات الوظائف في قسم الحوسبة السحابية، مما يؤثر على فرق المبيعات والتسويق والتكنولوجيا في المتاجر الفعلية. يعد تسريح العمال جزءًا من جهود الشركة لتبسيط المجالات المستهدفة والتركيز على أهداف العمل الأساسية.



إنتل تطرد أكثر من 50 موظفًا من مقرها الرئيس



أكدت شركة إنتل أنها ستقوم بتسريح ما يقرب من 62 موظفًا في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا. بدأت الشركة جولة جديدة من عمليات تسريح العمال في مجموعة المبيعات والتسويق كجزء من عملية إعادة التنظيم بقيادة كريستوف شيل.



تضررت أقسام العقارات والمالية في جوجل من تخفيضات الوظائف



تأثر الموظفون عبر العديد من فرق Google، بما في ذلك أقسام العقارات والمالية، بتسريح منفصل للموظفين الشهر الماضي أثناء قيامها بتخفيض تكاليفها. يمكن للموظفين المتأثرين التقدم لأدوار داخلية أخرى. وستنتقل بعض الأدوار إلى المراكز التي تستثمر فيها الشركة، بما في ذلك الهند وشيكاغو وأتلانتا ودبلن.



أمازون تلغي مئات الوظائف في فرق AWS



ألغت شركة Amazon Web Services (AWS) عدة مئات من الوظائف في أبريل، بما في ذلك موظفين في المبيعات والتسويق والوظائف التقنية. يعد تخفيض الوظائف في AWS هو الأحدث في سلسلة من تخفيضات الوظائف من قبل الشركة الأم Amazon.com. وقالت ذراع الحوسبة السحابية في أمازون إن الموظفين المتأثرين يشملون بضع مئات من كل من قسم المبيعات والتسويق والخدمات العالمية في AWS وفريق تكنولوجيا المتاجر الفعلية.

وقال متحدث باسم AWS لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد حددنا بعض المجالات المستهدفة في المنظمة التي نحتاج إلى تبسيطها".



Byjus تسرح 500 موظف



قامت شركة Edtech Byju بتسريح حوالي 500 موظف، أي ما يقرب من 3٪ من قوتها العاملة، بسبب أزمة التمويل والاضطرابات بين المستثمرين. تؤثر عمليات تسريح العمال على أدوار المبيعات والتسويق والتدريس كجزء من إعادة الهيكلة المستمرة. وفي عام 2023، قامت الشركة بطرد 4500 موظف.



تسلا تسرح الآلاف إذ تعاني من ضعف المبيعات



قامت شركة Tesla لصناعة السيارات الكهربائية المملوكة لشركة Elon Musk بطرد آلاف الموظفين عبر أقسام متعددة. وتهدف عمليات تسريح العمال إلى تقليل عدد الموظفين العالميين في شركة تسلا بنحو 10%، حيث تحاول الشركة كبح التكاليف وسط ضعف المبيعات وتكثيف المنافسة السعرية.



Ola Cabs تلغي 200 وظيفة ويتنحى الرئيس التنفيذي



تقوم شركة Ola Cabs بتسريح حوالي 10% من قوتها العاملة، أو 200 موظف. استقال هيمانت باكشي، الرئيس التنفيذي لشركة Ola Cabs، بعد أربعة أشهر فقط من توليه المنصب. وسيتولى بهافيش أغاروال، أحد مؤسسي Ola، مسؤولية العمليات اليومية بعد رحيل باكشي.



Healthifyme تسرح 27٪ من الموظفين في إعادة الهيكلة



قامت شركة Healthify الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية ومقرها بنغالورو، بتسريح 150 موظفًا، أي حوالي 27٪ من قوتها العاملة، في عملية إعادة الهيكلة. أثرت عمليات تسريح العمال في المقام الأول على فرق المبيعات والمنتجات. وأكد الرئيس التنفيذي توشار فاشيست تسريح العمال، مشيرًا إلى أن إعادة الهيكلة تهدف إلى جعل الأعمال الهندية مربحة والتوسع في السوق الأمريكية.



ويرلبول تسرح 1000 موظفا



قامت شركة ويرلبول لصناعة الأجهزة المنزلية بطرد حوالي 1000 موظف بأجر على مستوى العالم كجزء من جهودها لخفض التكاليف. ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة ما يصل إلى 400 مليون دولار من التكاليف هذا العام. وفقًا للملف السنوي للشركة، كان لديها حوالي 59000 موظف على مستوى العالم في العام الماضي وتتوقع أن تتحمل حوالي 50 مليون دولار من رسوم إعادة الهيكلة في عام 2024.



GTA تطرد 5% من قوتها العاملة



قررت شركة Take-Two Interactive، الناشرة للعبة GTA 6، تسريح حوالي 5% من قوتها العاملة وإلغاء العديد من المشاريع قيد التطوير. في السابق، كانت الشركة قد أكملت عملية "تحديد الحجم الصحيح" لأعمالها واستحوذت على Gearbox من Embracer Group، مما يؤكد أن لعبة Borderlands جديدة قيد التطوير.



تيلينور تسرح 100من الموظفين في مقرها



أعلنت شركة Telenor، وهي شركة اتصالات مقرها النرويج، أنها ستسرح 100 موظف وتخفض بشكل كبير عدد الموظفين المؤقتين والاستشاريين في وحدتها النرويجية كجزء من عملية إعادة التنظيم. وكشفت الشركة أيضًا أنها ستغلق مركز اتصال في مدينة رورفيك.