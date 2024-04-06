إنتل تسرح الموظفين في المبيعات والتسويق

قامت شركة Intel بتسريح عدد غير محدد من الموظفين في قسم المبيعات والتسويق لديها وأكدت هذه النتائج مع CRN. ولم تقدم إنتل أي تفاصيل، لكن ممثل الشركة أكد أن تسريح العمال هو جزء من عملية إعادة الهيكلة، والتي تتضمن نموذج تشغيل جديد.

على الرغم من عدم الكشف عن العدد المحدد للتخطيطات، كان على الشركة أن تكشف أن عمليات تسريح العمال أثرت على أكثر من 50 شخصًا في شهر واحد، وفقًا لما يقتضيه قانون WARN.

أعلن بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، في أكتوبر أنه يخطط لخفض الإنفاق بمقدار 10 مليارات دولار حتى عام 2025.

وفيما يتعلق بعمليات التسريح الأخيرة للعمال، قالت الشركة إن خسائرها التشغيلية يجب أن تبلغ ذروتها في عام 2024 حيث تكمل الشركة خطتها المكونة من خمس عقد في أربع سنوات.

قال أحد ممثلي إنتل: "بهدف الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية الشركة وتحقيق النتائج لعملائها، أعلنت مجموعة المبيعات والتسويق في إنتل عن تغييرات في هيكلها التنظيمي". "نحن واثقون من مستقبل إنتل وملتزمون بدعم جميع الموظفين من خلال هذه العملية، بما في ذلك معاملة الموظفين المتأثرين بكرامة واحترام."

ما الذي تأمل إنتل تحقيقه من هذا؟

يقسم نموذج تشغيل Foundry الجديد أعمال Intel إلى Intel Foundry ومنتجات Intel، في حين يتم تقسيم إجمالي الأرباح والهوامش وفقًا للخدمة والمنتجات التي يمثلها كلا القسمين. ومن خلال هيكل التقارير المالية الجديد هذا، كشفت إنتل أنها عانت من خسارة تشغيلية بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع المسابك العام الماضي.

إن الانتقال إلى نموذج التشغيل الجديد سيمكن Intel Foundry من تحقيق الربحية وزيادة القيمة غير المحققة بمقدار 100 مليار دولار. كما أنه سيسمح بالكفاءة وتوفير التكاليف، الأمر الذي سيعود بالنفع على المسبك ومنتجاته.

ستعمل Intel Foundry الآن كشركة مستقلة لتسويق الرقائق وتتنافس مع لاعبين رئيسيين آخرين مثل TSMC وSamsung. تعتزم شركة Intel بالفعل تصنيع شرائح لـ Nvidia. في وقت سابق من هذا العام، اختارت Nvidia شركة Intel لأعمال تعبئة وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها، والتي يمكن أن تنتج أكثر من 300000 وحدة معالجة رسوميات H100 شهريًا.

ومن خلال أعمالها تعتزم إنتل استهداف هامش إجمالي يبلغ 40% وهوامش تشغيل بنسبة 30% بحلول نهاية عام 2030.