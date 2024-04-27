إغلاق حسابات مستخدمي Apple بشكل غامض

هناك شيء ما يحدث مع Apple ID في نهاية هذا الأسبوع. كما أفاد موقع 9to5Mac، بدأ مستخدمو Apple في الشكوى عبر الإنترنت الليلة الماضية من أنه تم تسجيل خروجهم من معرفات Apple الخاصة بهم على جميع أجهزتهم دون تفسير. عند محاولة تسجيل الدخول مرة أخرى، يقول البعض إنه تم إغلاق حساباتهم على الرغم من إدخال التفاصيل الصحيحة، وكان عليهم إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم. تواصلت Engadget مع Apple للحصول على مزيد من المعلومات.



لم تقل شركة Apple أي شيء علنًا عما يحدث، ولم تذكر صفحة حالة النظام الخاصة بها أي مشاكل في معرف Apple أو أي أنظمة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية. في منشور Mastodon رصدته The Verge، قال أحد الأشخاص إن دعم Apple أخبرهم فقط أنه "في بعض الأحيان تتم إضافة تحسينات أمنية عشوائية إلى حسابك". من غير الواضح عدد المستخدمين الذين تأثروا، على الرغم من أن الأشخاص قد تراكموا على مواقع التواصل الاجتماعي حول المشكلة ليقولوا إنهم واجهوها أيضًا. وفقًا لموقع 9to5Mac، واجه بعض أعضاء فريق النشر المشكلة.

وبينما يبدو أن المشكلة قد تصاعدت ليلة الجمعة، فقد وردت تقارير متفرقة عن مشاكل مماثلة في الماضي القريب. نشر مطور البرمجيات مايكل تساي تدوينة حول هذا الحادث الأخير وأشار إلى وقت في الخريف الماضي حدث فيه نفس الشيء.