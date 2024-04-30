تسلا تسرح المزيد من العمال

لقد مر أسبوعان فقط منذ أن بدأت تسلا في خفض قوتها العاملة بنسبة عشرة بالمائة، وهي خطوة أثرت على ما لا يقل عن 14000 موظف. الآن، المزيد من الزلات الوردية قادمة. تخلت الشركة عن اثنين من كبار المديرين التنفيذيين اليوم وتخطط لتسريح مئات الموظفين الآخرين، وفقًا لما أوردته The Information.

تؤثر عمليات التسريح هذه على فريق Supercharger بأكمله، بما في ذلك المديرة الأولى ريبيكا تينوتشي و500 موظف. كما تم تسريح دانييل هو، رئيس برنامج المركبات الجديدة، مع فريقه. كما يتم أيضًا حل فريق السياسة العامة في شركة تسلا، والذي كان يقوده المدير التنفيذي السابق روهان باتيل.

أرسل الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بريدًا إلكترونيًا على مستوى الشركة بدا وكأنه تهديد أكثر من أي شيء آخر. وكتب ماسك: "نأمل أن توضح هذه الإجراءات أننا بحاجة إلى أن نكون صارمين تمامًا بشأن عدد الموظفين وخفض التكاليف". "بينما يأخذ بعض الموظفين التنفيذيين هذا الأمر على محمل الجد، فإن معظمهم لا يفعلون ذلك بعد."

قد تكون هذه مجرد البداية. وقال " ماسك " أيضًا إن أي موظف يعمل تحت إشراف مديرين تنفيذيين "لا يجتازون بشكل واضح الاختبار الممتاز والضروري والجدير بالثقة" سيتم استبعادهم أيضًا. عندما يتم قول وفعل كل هذا، يمكن تخفيض عدد موظفي تسلا بنسبة تصل إلى 20%، كما اقترحت بلومبرج مؤخرًا. وهذا يضيف ما يصل إلى أكثر من 20،000 موظف.

إلى أي حد يعتبر " ماسك " "متشددًا" فيما يتعلق بخفض التكاليف؟ حسنًا، رفض أحد القضاة مؤخرًا اقتراحه بحزمة رواتب من شأنها أن تمنحه 55.8 مليار دولار من أموال شركة تيسلا، وهو ما تمت الإشارة إليه في المحكمة على أنه "مبلغ لا يسبر غوره" وغير عادل للمساهمين. ومضت المستشارة كاثلين سانت جود ماكورميك في وصفها بأنها "أكبر فرصة تعويض محتملة تمت ملاحظتها على الإطلاق في الأسواق العامة من خلال أوامر متعددة من حيث الحجم". يبدو نوعا ما الأساسية الناعمة بالنسبة لي.

من المتوقع أن يكون هذا عامًا سيئًا حقًا بالنسبة لشركة Tesla، حتى لو بدا أن سعر سهمها يعيش في عالم موازٍ. وانخفضت هوامش الربح إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات. وكان تقرير أرباح الشركة الأخير سيئًا للغاية، حيث انخفضت الأرباح بنسبة 55 بالمائة. لا تزال Cybertruck تمثل مزحة خطيرة. تم ربط برنامج الطيار الآلي لشركة Tesla مؤخرًا بـ 14 حالة وفاة. وبحسب ما ورد فقد تخلت أيضًا عن سيارتها الكهربائية الصديقة للميزانية لصالح سيارة أجرة روبوتية، فلماذا تصنع سيارة يرغب الجميع في شرائها بدلاً من شيء سيشتريه عدد قليل من شركات سيارات الأجرة؟ على الجانب الإيجابي، لا تدفع شركة تسلا الضرائب حقًا، وهو أمر صعب جدًا.