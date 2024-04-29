الاتحاد الأوروبي يجبر Apple على فتح نظام iPadOS

تمت إضافة جهاز iPad من شركة Apple إلى قائمة المنتجات التقنية التي يجب أن تلتزم بقواعد DMA الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أوردته بلومبرج. قامت المفوضية الأوروبية بتعيين iPadOS رسميًا كحارس بوابة بموجب DMA، إلى جانب متصفح الويب Safari ونظام التشغيل iOS ومتجر التطبيقات. تنص المنظمة على أن المستخدمين "مقيدون" بشكل أساسي بالنظام البيئي iPadOS من Apple وأنه يثبط الناس عن التحول إلى المنافسين. لدى الشركة ستة أشهر للامتثال لمختلف التدابير الوقائية.

يأتي ذلك بعد تحقيق دام أشهرًا في نظام iPadOS لتحديد ما إذا كان مؤهلاً كبرنامج حارس البوابة أم لا. وكتبت مارغريت فيستاجر، نائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن سياسة المنافسة في المفوضية الأوروبية: "يشكل iPadOS بوابة مهمة تعتمد عليها العديد من الشركات للوصول إلى عملائها". "سيضمن قرار اليوم الحفاظ على العدالة والقدرة على المنافسة أيضًا على هذه المنصة."

ما الذي يجب على Apple فعله لضمان توافق iPadOS؟ وفقًا لـ DMA، يُحظر على حراس البوابات تفضيل خدماتهم الخاصة على المنافسين ومن تقييد المستخدمين في النظام البيئي. ويجب أن يسمح البرنامج أيضًا لأطراف ثالثة بالتفاعل مع الخدمات الداخلية، ولهذا السبب أصبحت متاجر تطبيقات الطرف الثالث موجودة على أجهزة iPhone في أوروبا. ومن المفترض أن يحذو جهاز iPad حذوه قريبًا. بمعنى آخر، تقوم DMA بإلقاء بعض القنابل الكريهة الخطيرة على حديقة Apple المسورة.

وفي بيان نشرته مجلة Forbes، قالت شركة Apple إنها "ستواصل العمل بشكل بناء مع المفوضية الأوروبية" لضمان امتثال خدماتها المخصصة لـ DMA، بما في ذلك iPadOS. ومع ذلك، فإن الشركة ليست سعيدة تمامًا، واتهمت التشريع بخلق "مخاطر جديدة للخصوصية وأمن البيانات". ولتحقيق هذه الغاية، أصدرت شركة أبل تحديًا قانونيًا أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، ومن المقرر أن تعقد جلسات الاستماع في وقت لاحق من هذا العام.

وفي أخبار الأجهزة اللوحية الأكثر سعادة لشركة Apple، أعلنت الشركة مؤخرًا عن حدث في 7 مايو لعرض أجهزة iPad الجديدة. من المحتمل أن نرى جهاز OLED iPad Pro وجهاز iPad Air الجديد، بالإضافة إلى الأجهزة الطرفية المحدثة.