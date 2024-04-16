تسلا تسرح أكثر من 10% من قوتها العاملة

انضمت شركة تسلا إلى سلسلة الشركات التي قامت بعمليات تسريح واسعة النطاق للعمال في الآونة الأخيرة. ذكرت صحيفة إلكتريك لأول مرة، ثم أكدتها رويترز، واشنطن بوست ونيويورك تايمز، أن الشركة تقوم بتسريح "أكثر من 10 بالمائة" من قوتها العاملة.

كان لدى الشركة أكثر من 140 ألف موظف اعتبارًا من ديسمبر 2023. وشهد المنشور مذكرة داخلية تشير إلى النسبة المئوية، على الرغم من أنها لم تذكر العدد الدقيق للوظائف المتأثرة. وقال مصدر لرويترز أيضًا إنه تم إخطار بعض الموظفين بالفعل، مما يشير إلى أن عمليات التسريح قد بدأت بالفعل.

وبحسب ما ورد كتب الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk في المذكرة: "بينما نقوم بإعداد الشركة للمرحلة التالية من النمو، من المهم للغاية أن ننظر إلى كل جانب من جوانب الشركة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية، وكجزء من هذا الجهد، قمنا بمراجعة شاملة للمنظمة واتخذنا القرار الصعب بتخفيض عدد موظفينا بأكثر من 10 بالمائة على مستوى العالم."

وتبين في أوائل شهر فبراير أن الشركة سألت المديرين عن وظائف الموظفين الضرورية، مما يشير إلى أن تسريح العمال كان وشيكًا. كما ألغت شركة صناعة السيارات مراجعات الأداء نصف السنوية لبعض العمال، وفقًا لبلومبرج.

منذ عام 2020، ضاعفت شركة تسلا عدد موظفيها بشكل فعال وأنهت عام 2023 بأكثر من 140 ألف موظف. وعلى الرغم من أنها نفذت عدة جولات من عمليات تسريح العمال على مر السنين (بما في ذلك عشرات العمال في فريق الطيار الآلي قبل عام)، إلا أن القوى العاملة في الشركة نمت بنحو 10 بالمئة في عام 2023 وحده.

خلال مكالمة الأرباح الفصلية لشركة تسلا Tesla في يناير، أشار الرئيس التنفيذي Elon Musk إلى أن الشركة كانت بين "موجتي نمو رئيسيتين". الأول كان شعبية الطراز 3 وY. والتالي هو سيارة كهربائية منخفضة التكلفة يبدو أن الشركة تعلق آمالها عليها. ومن المقرر أن يصل هذا في أواخر عام 2025، على الرغم من أن رويترز تشير إلى أن تسلا قد تتخلى عن هذا النموذج منخفض التكلفة للتركيز على الروبوتات.

ودعمت شركة Electrek تقارير رويترز اليوم، قائلة إن النموذج منخفض التكلفة تم تأجيله فعليًا حيث تقوم Tesla بوضع مواردها في سيارات الأجرة الآلية بدلاً من ذلك. ويشير الموقع أيضًا إلى أنه تم تسريح "العديد من الأشخاص المشاركين" في مشروع السيارات منخفضة التكلفة كجزء من عمليات تسريح العمال. ويقول ماسك إن الشركة تخطط للكشف عن سيارة الأجرة الروبوتية الخاصة بها في 8 أغسطس.

وكان ماسك قد حذر المستثمرين من توقع نمو مبيعات "أقل بشكل ملحوظ" هذا العام، الأمر الذي ربما دفع جهود خفض التكاليف لاسترضائهم. في الواقع، شهدت شركة تسلا تراجعًا في المبيعات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

وانخفضت عمليات التسليم بنسبة ثمانية بالمائة على أساس سنوي و20 بالمائة عن الربع السابق. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أرباحها ومبيعاتها للربع الأول من عام 2024 في 23 أبريل.