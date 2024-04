موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon

أعلنت الصفحة الرسمية لمسلسل الفنتازي والحركة الشهير House of the Dragon عن فيديو جديد يظهر من خلاله بعض الملامح الجديدة ولقاءات مع ابطال العمل، قبل إطلاق الموسم الجديد في 16 يونيو المقبل بعد 50 يوماً بالتحديد عبر المنصة الأمريكية HBO الشهيرة.

مسلسل House of the Dragon

تفاصيل مسلسل House of the Dragon

وأكدت شبكة HBO أن 16 ممثلاً سيعيدون أدوارهم في الموسم الثاني من House of the Dragon، وتم استبعاد ثلاثة ممثلين مفضلين لدى المعجبين من الموسم الأول من القائمة كما كان متوقعًا، على الرغم من أن المشجعين كانوا يأملون في عودتهم، ولا تتحدث الشبكة هنا عن الممثلين الذين ماتت شخصياتهم.

سيتكون الموسم الثاني من سلسلة House of the Dragon من ثماني حلقات، أي أقل بحلقتين من الموسم الأول من المسلسل المشتق من السلسلة الأصلية Game of Thrones، وهذا جزء من خطة طويلة المدى للمسلسل، والتي تتضمن عن إعلان شبكة HBO في الإعلان عن موسم ثالث للعمل قبل طرح حلقات الموسم الثانى.وحازت حلقات مسلسلHouse Of The Dragon على متابعة الملايين من حول العالم، منذ طرح أولى حلقات الموسم الأول، الذى تكون من 10 حلقات، طرحت بالتتابع على الشبكة.