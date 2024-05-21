قصة الصوره التى تهدد بتوقيع عقوبات على الزمالك من الكاف

بسبب سوء تنظيم مراسم التتويج بكأس الكونفدرالية

ينتظر نادى الزمالك توقيع عقوبات من لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم بسبب سوء التنظيم فى مراسم التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية التى أقيمت باستاد القاهره الأحد الماضى أما نهضة بركان المغربى والتى إنتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.

الكاف أصدر بيانا أكد فيه ادانته ما حدث من بعض الجماهير غير المسؤولة وتواجدها على أرضية المباراة.

كما قرر الكاف إرجاء الأمر لجهات التحقيق، للوقوف على حقيقة ما حدث وكشف المسؤول عنه، وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات التأديبية ضده.

سواء من جانب جماهير الأبيض أو أي طرف آخر من النادي المغربي نهضة بركان.

وكانت صورة أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكره وهو يخطف كأس الكونفدرالية من المكان المخصص له ويذهب به إلى الجماهير ضاربا بقواعد التنظيم الذى وضعه الكاف عرض الحائط وتوجه مندوبة الإتحاد الإفريقى له للحصول على الكأس أحد أسباب البيان بالإضافة إلى ماتعرض له رئيس الكاف موتسيبى من مضايقات عند الدخول للملعب بصحبة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي والذى دخل هو الآخر بصعوبه بالغه.