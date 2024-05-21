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الثلاثاء 21/مايو/2024 - 07:54 م 5/21/2024 7:54:13 PM

مقتل الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى أحدث ضجة دولية كبيرة سوف تستمر طويلًا ما لم يحسم الجدل الدائر حول السؤال من قتل رئيسى؟

هناك العديد من التكهنات والنظريات حول ملابسات هذه الحادثة، ولكن لم يتم التوصل إلى استنتاجات نهائية حتى الآن.

بعض التكهنات تشير إلى أن الرئيس رئيسى قد اغتيل من قبل عناصر معادية للنظام الإيراني، ربما بدعم من جهات خارجية. أما بعض التكهنات الأخرى فتشير إلى أن الرئيس قد مات نتيجة لعملية سرية داخل نظام الحكم فى إيران.

وبسبب الطبيعة الحساسة والسرية لهذا الموضوع، فإن المعلومات المتاحة محدودة للغاية. ولا يزال التحقيق فى الحادث جاريًا، ولم يتم الإعلان عن نتائج نهائية حتى الآن

هناك عدة أسباب تثير الشكوك والتكهنات حول مقتل الرئيس الإيرانى منها: -

1 - طبيعة الحدث: مقتل رئيس دولة مثل إيران هو حدث سياسى بالغ الحساسية والخطورة، مما يجعل الظروف والملابسات محاطة بالغموض والجدل.

2 - عدم وضوح الأسباب: لم يتم الإعلان عن أسباب محددة ومقنعة لوفاة الرئيس رئيسي، مما يثير الشكوك حول ما إذا كان الأمر يتعلق بقتل متعمد أم بظروف أخرى.

3 - التوترات السياسية: العلاقات بين إيران والعديد من الدول الإقليمية والغربية كانت متوترة فى تلك الفترة، مما يزيد من احتمالية تورط جهات خارجية فى الحادثة.

4 - السرية والغموض: المعلومات المتاحة للجمهور حول تفاصيل الحادثة محدودة جدًا، وهناك الكثير من الأسرار والمعلومات السرية المحجوبة عن العامة.

5 - المصالح المتضاربة: مقتل الرئيس رئيسى أثر على توازن القوى فى المنطقة، مما يجعل هناك جهات عديدة لها مصالح فى التأثير على نتائج التحقيق والتكهنات بشأنه.

فى ظل هذه العوامل المعقدة، لا يزال التحقيق جاريًا ولم يتم الكشف عن نتائج نهائية.

لا توجد حتى الآن أدلة قاطعة تربط إسرائيل والولايات المتحدة مباشرة بمقتل الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى. ومع ذلك، هناك بعض التكهنات والشكوك التى تثير احتمال تورط هاتين الدولتين فى هذه الحادثة، وذلك للأسباب التالية:

1 - العلاقات المتوترة: العلاقات بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، كانت فى حالة توتر شديد فى تلك الفترة. وكان هناك صراع إقليمى وأمنى بينهم.

2 - الخلافات السياسية: كان هناك خلاف حاد بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، حول القضايا السياسية والأمنية فى المنطقة.

3 - الدوافع الأمنية: قد تكون هناك دوافع أمنية لدى إسرائيل والولايات المتحدة لتصفية الرئيس رئيسي، نظرًا لدوره البارز فى السياسة الإيرانية المناهضة لهما.

4 - السوابق: كانت هناك سوابق لعمليات اغتيال وتصفية نشطاء إيرانيين من قبل إسرائيل بدعم أمريكى.. كل الاحتمالات مفتوحة خاصة أن عملية سقوط الطائرة لا تزال غامضة وتحتاج إلى تحقيق واسع يصعب معه الوصول إلى الجانى الحقيقي.

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