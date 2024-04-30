مسلسل دواعى سفر.. موعد عرضه على watch it

أعلنت منصة watch it عن موعد طرح مسلسل "دواعى سفر" الذى يقوم ببطولته أمير عيد وذلك عبر الصفحة الرسمية للمنصة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

موعد عرض مسلسل دواعى سفر

وقررت منصة watch it عرض مسلسل دواعى سفر فى 15 مايو المقبل.

مسلسل دواعي سفر

وكان كشف الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن مشاركته في الدراما المصرية بمسلسل دواعي سفر، وتجسيد شخصية القبطان إبراهيم، قائلا إنّ هذا الدور مختلف عما قدمه في مسيرته المهنية بأكملها، "لأنها شخصية خفيفة، ودمها خفيف، بتعيش صعوبات كثيرة، لذلك هي تجربة ثرية بالنسبة لي".

وأضاف كامل الباشا خلال تصريحاته، أنه تربى على اللهجة المصرية منذ صغيره، لذلك إتقانها ليس صعبًا، مؤكدًا أن مصر لها بصمة قوية في مشواره الفني.

وأكد كامل الباشا على استحاله تخليه عن كونه فلسطينيًا، "مجرد كوني فلسطيني في مسلسل دواعي سفر المصري، بيفكر الناس بالقضية الفلسطينية، واللي أنا بعمله هو اللي بيعمله أي فلسطيني أنه بيخدم قضيته الإنسانية، ويحاول أنه يكون مخلص لها بكل الطرق الممكنة، وأنا كفنان بخدم قضيتي من خلال الأعمال اللي بشارك فيها".

وأضاف كامل الباشا: "القضية بالنسبة لي كفلسطيني، أن معاناة الشعب توصل للعالم، وأنهم يفهموا أن الشعب ده حقه يعيش حر، وأي سيناريو لعمل بيخدم الإطار ده، بتشجع ليها وببذل فيها كل الجهد المطلوب".