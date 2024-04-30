الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل دواعى سفر.. موعد عرضه على watch it

مسلسل دواعي سفر
مسلسل دواعي سفر

أعلنت منصة watch it عن موعد طرح مسلسل "دواعى سفر" الذى يقوم ببطولته أمير عيد وذلك عبر الصفحة الرسمية للمنصة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

موعد عرض مسلسل دواعى سفر

وقررت منصة watch it  عرض مسلسل دواعى سفر فى 15 مايو المقبل.

مسلسل دواعي سفر

وكان كشف الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن مشاركته في الدراما المصرية بمسلسل دواعي سفر، وتجسيد شخصية القبطان إبراهيم، قائلا إنّ هذا الدور مختلف عما قدمه في مسيرته المهنية بأكملها، "لأنها شخصية خفيفة، ودمها خفيف، بتعيش صعوبات كثيرة، لذلك هي تجربة ثرية بالنسبة لي".

وأضاف كامل الباشا خلال تصريحاته، أنه تربى على اللهجة المصرية منذ صغيره، لذلك إتقانها ليس صعبًا، مؤكدًا أن مصر لها بصمة قوية في مشواره الفني.

وأكد كامل الباشا على استحاله تخليه عن كونه فلسطينيًا، "مجرد كوني فلسطيني في مسلسل دواعي سفر المصري، بيفكر الناس بالقضية الفلسطينية، واللي أنا بعمله هو اللي بيعمله أي فلسطيني أنه بيخدم قضيته الإنسانية، ويحاول أنه يكون مخلص لها بكل الطرق الممكنة، وأنا كفنان بخدم قضيتي من خلال الأعمال اللي بشارك فيها".

وأضاف كامل الباشا: "القضية بالنسبة لي كفلسطيني، أن معاناة الشعب توصل للعالم، وأنهم يفهموا أن الشعب ده حقه يعيش حر، وأي سيناريو لعمل بيخدم الإطار ده، بتشجع ليها وببذل فيها كل الجهد المطلوب".

txt

هبوط إيرادات فيلم الحريفة بالسينمات أمس

مواد متعلقة

فاصل من اللحظات اللذيذة يحصد إيرادات متوسطة بالسينمات أمس

إيرادات فيلم شقو في آخر ليلة عرض

شاهد البوستر الرسمي لفيلم "عنب" بطولة آيتن عامر

عاش قصتها.. رامي عاشور يطرح كليبه مش في بالي

محمد إمام يبدأ تصوير "شمس الزناتي" في مايو المقبل

ليلى علوي تخرج عن المألوف بالشعر الكيرلي في "مقسوم"

فيلم "شقو" يتصدر شباك التذاكر.. إيرادات حفلات السينما أمس

فيلم الحريفة يحصد إيرادات ضعيفة بالسينمات أمس
الجريدة الورقية