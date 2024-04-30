شاهد البوستر الرسمي لفيلم "عنب" بطولة آيتن عامر

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "عنب" البوستر الرسمى استعداداً لطرحه خلال الفترة المقبلة، وقد ظهر فى البوستر جميع نجوم الفيلم.

أبطال فيلم عنب

فيلم "عنب" بطولة آيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، وتوني ماهر، ونور قدري، ومحمد رضوان، وإخراج أحمد نور، والفيلم قصة أمين جمال، وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.

فيلم عنب

أحداث فيلم عنب

فيلم "عنب" تدور أحداثه حول بيومى فؤاد الذى يعمل في دبى ويعانى من فشل العلاقات العاطفية والتي لا تكتمل بالزواج دائماً، حتى يتعرف على آيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

آخر أعمال آيتن عامر

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر كان مسلسل "زوجة واحدة لا تكفى" الذى عرض فى رمضان الماضى وأثار حالة من الجدل الواسع بسبب بعض المشاهد الجريئة.

وقد أثار مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" جدلًا واسعًا داخل المجتمع الكويتي بسبب تسليطه الضوء على الخيانة الزوجية وتعدد الزوجات والزواج العرفي، وهو الأمر الذي اعتبره البعض عرضًا جريئًا في طرح الموضوعات، وطالب العديد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بوقفه، مستندين بذلك إلى بعض الجمل والمشاهد الجريئة به.

بينما اعتبر مواطنون آخرون أن ما يعرض بالمسلسل ما هو إلا انعكاس للواقع ويجب مواجهته ومناقشته وعدم إخفائه بل محاولة معالجته.