قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن حادث معدية أبو غالب

كلف المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، المكتب الفني الخاص بالتحقيقات برئاسة المستشار عبد الله قنديل مدير المكتب بسرعة مباشرة التحقيقات في حادث معدية أبو غالب، والوقوف على مدى سلامة وصلاحية التراخيص الممنوحة للمعدية، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة بها، مع عرض نتائج التحقيقات عليه فور الانتهاء منها.

وأمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة واقعة سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى معدية "أبو غالب الوسطى" بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، والذي وقع صباح اليوم الثلاثاء مخلفًا عددًا من الضحايا والمصابين، للتحقيق العاجل.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية الأولية في حادث معدية أبو غالب عقب سقوط ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل ومصرع 17 منهن عن تحرير 3 محاضر مخالفات للمعدية محل الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المعدية "المنيا 6" محرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها آخرها بتاريخ 3/3/2024 بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات.

وأسفرت المعاينة التي أجرتها النيابة عن أن الحادث وقع الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء اثناء عبور المعدية محل الحادث نهر النيل بين البرين "وردان-ابو غالب" بنطاق محافظتي الجيزة و المنوفية.

وأضافت المعاينة أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6" غير آلية تعمل بالواير أعلى الرياح البحيري وأثناء رسو العبارة قام سائق سيارة (ميكروباص) محمل بعدد (26) راكبا بمغادرة المركبة دون تأمين وقوفها وقام بالتشاجر مع أحد المواطنين وأثناء الرسو تحرك الميكروباص للخلف وسقط في المياه نتيجة عدم تأمين وقوف المركبة بـ "الفرامل".

وفجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة مفاجأة جديدة حول حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى معدية أبو غالب الوسطانية حيث تبين أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6" منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.

وأضافت التحريات من خلال التواصل مع الإدارة العامة للرقابة النهرية والاستعلام عن سلامة موقف المعدية فتبين أن ترخيصها انتهى منذ 10 اشهر وأخطرت الجهات المختصة لتنفيذ قرار إيقافها عن العمل لحين تجديد الترخيص.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجأة في حادث معدية أبو غالب حيث تبين أن "خناقة" بين سائق الميكروباص المنكوب وآخر أعلى المعدية أثناء العبور للبر الثاني من نهر النيل دفعته للنزول من السيارة دون "شد الفرامل" ما أدى إلى تحرك الميكروباص وسقوطه من المعدية في نهر النيل وكان بداخله 16 فتاة والباقيات كن خرجن للانتظار خارجه أعلى المعدية لحين الوصل للشاطئ الثاني.