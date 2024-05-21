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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يقدم التعازي في وفاة شقيق رئيس نادي الترجي التونسي

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي رفقة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية يتقدمون بخالص التعازي للسيد حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي فــي وفـاة شقيقه.
 

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داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

ومع دقات الثامنة من مساء يوم السبت المقبل ، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي في لقاء الإياب ، بعد أن انتهى الذهاب على ملعب حماد العقربي بمدينه رادس بالتعادل السلبي.

ومن المقرر اذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الاندية والمنتخبات.

على صعيد آخر، قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن علي معلول ظهير القلعة الحمراء أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيلس صباح اليوم الاثنين بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.

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