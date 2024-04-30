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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"انت محبوبي".. بتول بني تطلق أحدث أعمالها الغنائية

بتول بني
بتول بني

أطلقت الفنانة السورية بتول بني أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "انت محبوبي" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية "انت محبوبي" من كلمات محمد درويش والحان عمار الديرانى، وإخراج عمر أيمن، واقتربت الأغنية من تحقيق 100 الف مشاهدة على اليوتيوب، ولاقت اعجاب الكثير.

كلمات أغنية انت محبوبي

وتقول كلمات الأغنية " مهما حاولت خبي مبين حبك بعينيي ومبين برعشة قلبي، كل ما تلمس ايديي حضرة جنابك حضرة جنابك، معزوم لعندي لكتب كتابك بدي غلغل واسكن بقلبك وبدي ابقى انا عطر تيابك، انتا محبوبي انتا محبوبي ع اسمك محسوبة ومكتوبة، انتا الروح اللي سكنت فيي وانتا نبض قلبو لقلوبي حبك يا عمري ساكن جواتي معيشني الفرحة بكل اوقاتي،  هديتك انا اليوم روحي هدية وبكرا يا حبي الأحلي اتي انتا محبوبي انتا محبوبي، ع اسمك محسوبة ومكتوبة انت الروح اللي سكنت فيي وانتا نبض قلبو لقلوبي.

بتول بني

بتول بني مطربة سورية الأصل، شاركت في برنامج "ذا فويس" عام 2018، وتعتبر من الأصوات المميزة جدا في الوطن العربي، حيث نالت إعجاب الجمهور والنقاد الفنيين، منذ إطلاق أولى أعمالها الفنية الخاصة، ويضم رصيدها الفني مجموعة مميزة من الأعمال، كما تتميز بتقديمها الفريد لأغاني التراث الحلبي والمصري في عدد كبير من الحفلات والمهرجانات الفنية.

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