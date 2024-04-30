مياه قنا تتفق مع جميعة ريدك لتطوير ورشة الحياكة المملوكة للشركة

حضر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياة الشرب والصرف الصحي بقنا وجمعية ريدك للتنمية المستدامة، وذلك لتدريب العاملات بورشة الحياكة لدى الشركة .

حيث تقوم جمعية ريدك صرف مستحقاتهن الشهرية وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير ورش الحياكة لدى الشركة.

وقع البروتكول البروتوكول كل من المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور جمال محمد كمال الدين رئيس مجلس ادارة جمعية ريدك للتنمية المستدامة.

مزايا البرووتكول:

وأوضح محافظ قنا، أنه بموجب بروتوكول التعاون سوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بتجهيز الورشة بماكينات الحياكة والتطريز والسرفلة والعراوى وغيرها من التجهزات المطلوبة لعمل الورشة وعمل الصيانة للماكينات والمعدات.

فضلا عن ادارة الورشة ، كما تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة لعاملات الإنتاج ، كما تقوم جمعية ريدك بتدريب عاملات إنتاج للعمل باليومية على ماكينات الحياكة والتطريز والسرفلة و العراوي وغيرها من الماكينات الموجودة بالورشة المملوكة للشركة

وترشيح عاملات الإنتاج المدربات للعمل لدى الطرف الأول بورشة الحياكة المشار إليها ، و تقديم الاستشارات اللازمة لتطوير العمل بالورشة.

واكد محافظ قنا على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني بما يحقيق تأثير إيجابي علي المجتمع و ذلك من خلال تعزيز التنمية المستدامة .

و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وكذلك تعزيز الشراكة و بناء الثقة في تحقيق الاهداف المشتركة بين المؤسسات الحكومية و المجتمع المدني.

متابعة إنشاء كوبري الرياح:

في سياق ذي صلة، أجري المحافظ، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة حالة الطرق بعدد من شوارع مدينة قنا، بينها الأعمال النهائية لمشروع إنشاء كوبرى الرياح بمدخل مدينة قنا الجنوبي، والذي يجري تنفيذه ضمن مشروعات خطة الدولة للتنمية المستدامة، للنهوض بالمرافق والخدمات العامة.

وقال المحافظ، إن المشروع يشمل تنفيذ كوبري علوي لعبور السيارات وآخر للمشاه، بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة تقدر بـ130 مليون جنيه.

منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل والمواصلات فضلا عن تطوير المنطقة المحيطة بالكوبري.

وبيّن المحافظ، أن مشروع كوبري الرياح يُسهم ، في الحد من الاختناقات المرورية بتلك المنطقة مع إحداث نقله نوعيه أمام حركة السيارات كونه سيقضي على أوقات انتظار حركة القطارات أمام المدخل الرئيسي لمدينة قنا من ناحية الجنوب..