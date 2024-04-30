75 باحثًا يشاركون في مؤتمر كلية التربية الرياضية بجنوب الوادي

قال الدكتور أحمد عبد السلام وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بجامعة جنوب الوادي، ومقرر مؤتمر شباب الباحثين، إن المؤتمر بانه يشارك 75 باحثًا مستمع وعشرة أبحاث.

وبيّن أن أهم محاور هذا المؤتمر هي الذكاء الاصطناعي في مجال علوم الصحة الرياضية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الرياضة المدرسية واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإدارة الرياضية.

والترويح الرياضي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال التدريب الرياضي وعلوم الحركة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في علم النفس الرياضي وعلم الاجتماع الرياضي.

وشارك الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، فى انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين الثاني والذي تنظمه كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي تحت عنوان (علوم الرياضة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ).

وأعرب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة عن سعادته بتواجده في مثل هذا المؤتمر واعجابه بعنوان المؤتمر حيث ان صناعة الرياضة كباقي الصناعات تأثرت بالتكنولوجيا وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي حيث اصبحت كل الابحاث العلمية تتم بفعل نشر الادوات القائمة على الذكاء الاصطناعي في جميع التخصصات الرياضية.

وشدد على ضرورة مواكبة كلية التربية الرياضية لكل ما هو حديث في مجال الرياضة كما تناول رئيس الجامعة اهمية الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي واهم التحديات المستقبلية التي تواجه استخدامه في هذا المجال واوصى بضرورة التوجه نحو المجتمع في مجال التطبيقات الرياضية والاهتمام بهذا الامر حيث ان الجامعة بصدد انشاء برنامج خاص للتربية الرياضية ضمن برامج الجامعة الأهلية .

أهداف المؤتمر:

وأشار الدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية ورئيس المؤتمر ان هذا المؤتمر يهدف الى تبادل الخبرات والمعارف العلمية بين الباحثين في قطاع علوم الرياضة والتعرف على احدث البحوث العلمية لتحقيق التنمية المستدامة.

وصنع خطة مستقبلية في ضوء تقنية الذكاء الاصطناعي وتكثيف جهود المتخصصين نحو الارتقاء بالبحوث والانتقال من المجال النظري الى المجال التطبيقي ونشر ثقافة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل معه للارتقاء بالإداء الرياضي .

شهد افتتاح المؤتمر وكلاء ورؤساء الاقسام واعضاء هيئه التدريس بكلية التربية الرياضية وحشد من طلاب الكلية ، والدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية ورئيس المؤتمر.

والدكتور أحمد عبد السلام وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة السابق.