إتمام تنفيذ 50.6% من مشروع تطوير كورنيش قنا الشرقي

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن نسبة مشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا بلغت نسبة 50.6%.

وبيّن المحافظ، إنه تم الانتهاء من تنفيذ اعمال الموقع العام بنسبة بلغت 34% وتشمل ( الاعمال الاعتيادية واعمال الازالة- واعمال الميكانيكا – اعمال الكهرباء) .

وأضاف أن نسبة تنفيذ المطاعم 77%،ونسبة تنفيذ المبني الاداري بلغت 35%،ونسبة تنفيذ الكافتيريا بلغت 77% ،ونسبة تنفيذ دورات المياه العامة بلغت 78% ، ونسبة تنفيذ مباني الاكشاك بلغت 70% ، وبلغت نسبة تنفيذ اعمال حماية النيل 81%.

وعقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق.

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابو كريشة سكرتير العام المساعد ،واللواء سامح البدراوي مدير عام الاسكان بقنا.

والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل ويتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.

وأضاف المحافظ، أن مشروع تطوير الكورنيش يأتي استمرارًا لجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهي للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة.

تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

وضع حجر الأساس:

ووضع محافظ قنا ، حجر الأساس لمشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي بمدينة قنا، و الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أخر مايو 2023.

وأوضح المحافظ، أن مشروع تطوير كورنيش النيل يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و 251 متر ، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل.

و يُعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه قنا، فضلا عن أنه يعمل على إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي بالمحافظة.