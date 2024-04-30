رئيس جامعة قناة السويس يستعرض الإطار الزمني لامتحانات الفصل الدراسي

بعث مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وتولي فترة رئاسية جديدة، مُتمنين لسيادته السداد وأن يُوفقه الله عز وجل لما فيه الصالح للبلاد .

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة قناة السويس المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات.

كما قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء 25 إبريل، وعيد العمال 1مايو؛ مؤكداً على تقديره التام لجميع عمال مصر الأوفياء، متمنياً لهم مزيد من البذل والعطاء، مشيراً إلى أن شهر إبريل شهد أيضا حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً من الله تعالى أن يجعل أيامنا مليئة بالأعياد.

واصلا التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد؛ داعياً الله عز وجل أن يعيد الأعياد على مصرنا الغالية بالخير والبركات.

هذا واستهل رئيس الجامعة الجلسة بإحاطة المجلس علماً بالتقرير الخاص بدور المستشفيات الجامعية في استقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة، وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

موجهاً برفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات الجامعية لاستقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وعلى صعيد أخر- أشار الدكتور ناصر مندور إلى ضرورة استعداد الكليات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، ومؤكدًا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعة؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

ومن جانبه - أوضح الدكتور محمد عبد النعيم الإطار الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني كما أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتي تبدأ يوم 11 مايو بالامتحانات العملية، ثم امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات في 18 مايو، يليها بدء الامتحانات النظرية في 25 مايو؛ على أن تنتهي جميع أعمال الامتحانات بجميع الكليات في 27 يونيو المقبل.

أما عن امتحانات متطلبات الجامعة، فتبدأ السبت 18 مايو بامتحان متطلب الحاسب الآلي، يليها الأحد 19 مايو امتحان مقرر علم الجودة، ثم الإثنين 20 مايو امتحان مقرر قضايا مجتمعية، فيما يعقد امتحان اللغة الإنجليزية الثلاثاء الموافق 21 مايو.

واستعرض الدكتور ناصر مندور الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب خلال فترة الامتحانات.

كما نقل الدكتور ناصر مندور إشادة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور على إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024 - من بينهم جامعة قناة السويس - والذي يشمل ترتيب أفضل 15559 جامعة على مستوى العالم، كما تم شهد التصنيف ظهور الجامعات في 38 تخصصًا، بزيادة 4 تخصصات عن العام الماضي.

كما أكد الدكتور ناصر مندور على توجهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.

وتماشياً مع هذا السياق- قام الدكتور محمد سعد زغلول بعرض تقرير " بانوراما البحث العلمي والتصنيف الدولي لجامعة قناة السويس" المقدم من الدكتور عصام خميس أستاذ الكيمياء بكلية العلوم ورئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية، الذي يشير إلى تميز النشر الدولي للجامعة في النقاط التالية :

. ارتفاع نسبة النشر العلمي بجامعة قناة السويس بالمجلات المفهرسة (Q1,Q2) إلى 77% من النشر الدولي.

. تميز النشر العلمي بجامعة قناة السويس بتوافقه مع الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة.

. تفوق جامعة قناة السويس في النشر في المجالات البينية.

. تفوق جامعة قناة السويس في النشر في مجالات العلوم الطبية والصحية.

. ارتقاء الأداء العلمي في السنوات الأخيرة في التصنيفات الدولية، والالتزام بمعايير بناء البحث العلمي.

. تميزت الجامعة في التعاون مع الجامعات المصرية خاصة جامعة القاهرة، والجامعات العربية خاصة جامعات المملكة العربية السعودية، والجامعات الأجنبية خاصة جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.

وحرص الدكتور محمد عبد النعيم على تقديم الدعوة لعمداء الكليات للمشاركة في المؤتمر العام للبحوث الطلابية على مستوى الجامعة تحت عنوان:

" المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع" في السابع من مايو القادم .

مشيراً إلى أن عدد المشاركات البحثية بلغ 589 مشاركة من الأربع قطاعات بواقع 114 مشارك بقطاع العلوم الأساسية، 128 مشارك بقطاع العلوم الهندسية، 234 مشارك بقطاع العلوم الطبية، 113 مشارك بقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية، لافتاً إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة 9 جامعات تحالف إقليم القناة وسيناء، إلى جانب 4 جامعات إقليم القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والدلتا فضلا عن مشاركة جامعة صينية.

كما وافق المجلس على الخطة المقترحة والجدول الزمني للقوافل الطبية المجمعة خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 16 ديسمبر 2024 والتي تشمل تخصصات( طبية - بيطرية- طب الأسنان - صيدلة- تثقيف صحي- إرشاد زراعي- توعية).